 Cierran el paso totalmente en la Ruta Nacional 14 RN14
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Cierran el paso totalmente en la Ruta Nacional 14

La Municipalidad de San Juan Alotenango también restringió el paso del transporte pesado por su territorio.

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El cierre en la Ruta Nacional 14 obedece a una serie de trabajos en una rotonda., Archivo.
El cierre en la Ruta Nacional 14 obedece a una serie de trabajos en una rotonda. / FOTO: Archivo.
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La Municipalidad de Ciudad Vieja confirmó este sábado, 19 de septiembre de 2026, que cerró totalmente el paso por la Ruta Nacional 14 (RN-14) porque desarrolla trabajos de construcción de una rotonda. La comuna explicó que la medida se empezará a aplicar hoy en el tramo que comprende desde el cementerio hacia Ciudad Vieja, en el departamento de Sacatepéquez.

La citada comuna instó a los conductores para observar a detalle cada orientación básica de cómo conducirse en la nueva rotonda vehicular Ciudad Vieja, departamento de Sacatepéquez.

Las autoridades locales "indicaron que en el área se habilitó de manera temporal, debido a la crisis en Guatemala por los bloqueos en diferentes puntos del país, y por las actividades de independencia, del 11 de septiembre de 2026 al 19 de septiembre de 2026".

Recuerde que, a partir del 19 de septiembre de 2026, se realizará el cierre total nuevamente en la Ruta Nacional 14, debido a la construcción de la fase final, y deberá utilizar la única ruta alterna existente, que es Montañez. por lo tanto, debe prepararse y acoplarse para el tráfico pesado que se presenta, indicaron.

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Piden paciencia a los vecinos de la Ruta Nacional 14

La citada municipalidad se dirigió "a los vecinos de San Juan Alotenango, San Miguel Dueñas y área Residencial de la Ruta Nacional 14", resaltando que "son los más afectados en esta última fase, se les recuerda una vez más que esta mega obra los estará beneficiando principalmente al momento de su inauguración".

Agregaron que "deberán tener la paciencia, acoplarse a la circulación complicada y esperar el tiempo necesario para obtener los resultados deseados".

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Instrucciones en la rotonda. - Municipalidad de Ciudad Vieja.

Reordenan las vías en San Juan Alotenango

En este contexto, la Municipalidad de San Juan Alotenango emitió un aviso importante para informar a la población sobre una nueva medida de ordenamiento vial.

Explicaron que, con el objetivo de mejorar la movilidad en el sector de Montañez, la municipalidad restringirá la circulación de transporte pesado de sur a norte dentro de su jurisdicción municipal.

"Esta restricción entra en vigor a partir de las 5:00 AM del día sábado 19 de septiembre de 2026, por lo que estos vehículos deberán utilizar el redondel para retornar al sur", precisaron.

"La razón de esta medida se debe a los trabajos que se realizan en el nuevo redondel de Ciudad Vieja, lo que ha provocado que esa vía se esté utilizando como ruta alterna. Sin embargo, debido al ancho reducido de la calle, el paso de vehículos pesados dificulta la circulación fluida del tránsito", argumentaron.

Por ese motivo, las autoridades solicitaron a los transportistas "utilizar rutas alternas y respetar esta restricción dentro de la jurisdicción de San Juan Alotenango, agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración", finalizaron.

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