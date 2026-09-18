 MP allana USAC por caso bajo reserva: ¿Qué significa?
Nacionales

MP allana Usac por caso bajo reserva

En la sede central de la casa de estudios se registra un fuerte dispositivo de seguridad.

Compartir:
MP allana Usac por caso bajo reserva, Cortesía
MP allana Usac por caso bajo reserva / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La tarde de este viernes, 18 de septiembre, se realiza una diligencia del Ministerio Público en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. 

El departamento de Comunicación del Ministerio Público confirmó que por estrategia fiscal se tiene bajo reserva los detalles de la diligencia. Sin embargo, aseguraron que al finalizar las diligencias se compartirán los resultados así como el carácter de las mismas.

Estudiantes que se encontraban en esa casa de estudios relataron que todos los edificios del campus están siendo tomados y custodiados por elementos de las fuerzas de seguridad. Destacaron la fuerte presencia de elementos de la Policía Nacional Civil y antimotines. 

Por medio de vocería les informaron sobre la cancelación de actividades y clases y que debían evacuar las instalaciones. 

Foto embed
Cierran ingreso a edificio T3 - Cortesía

En Portada

MP allana Usac por caso bajo reservat
Nacionales

MP allana Usac por caso bajo reserva

06:15 PM, Sep 18
Transportistas de carga declaran crisis operativa por alza del diésel y piden medidas inmediatast
Nacionales

Transportistas de carga declaran "crisis operativa" por alza del diésel y piden medidas inmediatas

01:08 PM, Sep 18
Presunto pandillero es procesado tras hallazgo de Q1.5 millones en zona 1t
Nacionales

Presunto pandillero es procesado tras hallazgo de Q1.5 millones en zona 1

02:44 PM, Sep 18
Selección Nacional sigue con su preparación de cara al duelo ante Jamaica t
Deportes

Selección Nacional sigue con su preparación de cara al duelo ante Jamaica

04:16 PM, Sep 18
Omar Duarte habilitado para duelo ante Guastatoya t
Deportes

Omar Duarte habilitado para duelo ante Guastatoya

02:27 PM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.SeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar