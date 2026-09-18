MP allana USAC por caso bajo reserva: ¿Qué significa?

La tarde de este viernes, 18 de septiembre, se realiza una diligencia del Ministerio Público en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El departamento de Comunicación del Ministerio Público confirmó que por estrategia fiscal se tiene bajo reserva los detalles de la diligencia. Sin embargo, aseguraron que al finalizar las diligencias se compartirán los resultados así como el carácter de las mismas.
Estudiantes que se encontraban en esa casa de estudios relataron que todos los edificios del campus están siendo tomados y custodiados por elementos de las fuerzas de seguridad. Destacaron la fuerte presencia de elementos de la Policía Nacional Civil y antimotines.
Por medio de vocería les informaron sobre la cancelación de actividades y clases y que debían evacuar las instalaciones.