Convocados de Comunicaciones para enfrentar a Guastatoya

Comunicaciones enfrenta hoy a las 20:00 horas al Deportivo Guastatoya como parte de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Para el duelo que se jugará en el estadio Cementos Progreso, el equipo de Roberto Montoya logró que el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional redujera un partido de inhabilitación a los jugadores, el colombiano Omar Duarte y el argentino Agustín Vuletich. Pero en la convocatoria solo ingresó Duarte.
Esta tarde, Comunicaciones brindó su lista de convocados para el partido ante el "Pecho Amarillo". Y dentro del listado aparece Omar Duarte, quien inicialmente tenía dos partidos de inhabilitación, pero tras una apelación, el Órgano Disciplinario lo dejó en solo un partido, por lo que quedó habilitado para esta noche.
Por su parte, Agustín Vuletich, el otro jugador que salió expulsado ante Deportivo Marquense en la fecha 8, también recibió el mismo beneficio, pero n fue convocado para el duelo de este viernes, de acuerdo a la convocatoria publicada por su club. Todo se debería a molestias musculares que presenta el jugador argentino, y lo que le impediría estar al 100 por ciento para esta noche.
Los convocados
- Porteros: Arnold Barrios y Fredy Pérez
- Defensores: David Prada, Elsar Martín, Emerson Raymundo, Kevin Grijalva y Nicolás Olivera
- Mediocampistas: Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, José Ayala, Karel Espino, Marco Domínguez, y Samuel Camacho
- Delanteros: Axel De la Cruz, Andersson Ortíz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Iván García, Matías Micheo y Omar Duarte
En la lista de convocados no aparece Stheven Robles, el único jugador de Comunicaciones convocado a la Selección de Guatemala, que arrancó el pasado lunes los trabajos de preparación para los duelos ante Jamaica y El Salvador por la Nations League 2026-2027.
Pero sí fueron convocados los cubanos Katel Espino y Dairon Reyes, quienes fueron convocados por la Selección de Cuba, que también estará jugando en la Nations League (Liga B).