 Previa de la fecha 10 del Apertura 2026 de Liga Nacional
Deportes

El líder y sublíder descansan en la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

La décima jornada arranca este viernes con el duelo entre Comunicaciones vs. Guastatoya en el estadio Cementos Progreso.

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Comunicaciones y Guastatoya en trabajos previo al partido
Comunicaciones y Guastatoya en trabajos previo al partido / FOTO: Clubes
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Este viernes Comunicaciones y Guastatoya abrirán la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, jornada en la cual no participarán el líder Antigua y el sublíder Municipal, duelo que fue reprogramado por el aporte de seleccionados a la "Bicolor".

Comunicaciones y Guastatoya se citan este viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, donde hay dos historias diferentes de contar.

El "Pecho Amarillo" es cuarto lugar con 16 unidades, y un triunfo lo impulsaría a la tercera posición del campeonato, siempre y cuando el San Pedro no sume unidades en esta décima fecha.

Por su parte, el "Crema", décimo lugar de la competición, con 8 puntos de 27 disputados, buscará dejar los últimos lugares. Comunicaciones con un triunfo puede escalar hasta la posición octava posición.

Antigua vs. Municipal reprogramado por actividad de Selección Nacional

El juego que se realizaría este fin de semana, se jugará hasta en octubre.

Jornada del fin de semana

Aurora recibe a Deportivo Marquense el sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso. Los "Aurinegros" buscan el cuarto triunfo del Apertura 2026, mientras que los "Leones Amarillos del Occidente" van por la quinta victoria.

Para el domingo 20, se desarrollarán tres partidos: San Pedro vs. Cobán Imperial a las 14:50 horas, Suchitepéquez vs. Xelajú a las 17:00 horas y Malacateco vs. Mixco a las 19:00 horas.

Los "Shecanos" son el único equipo que pueden inquietar al sublíder Municipal, pero para arrebatarle la segunda posición deberá golear 3-0 al "Príncipe Azul".

El último lugar del campeonato es el equipo de Deportivo Suchitepéquez, que tras nueve fechas jugadas, solamente lleva un triunfo (3-2 ante Cobán Imperial) y acumula seis derrotas y dos empates.  

El único juego que no se podrá desarrollar por su reprogramación es el de Antigua vs. Municipal, el cual fue trasladado para el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.    

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Programación de la décima fecha del Apertura 2026 - EU Digital

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