Erebus Anomaly: el gato de 29 dedos en el Récord Guinness

Sus enormes patas llaman inmediatamente la atención, pero no se trata únicamente de una característica que lo hace lucir diferente. Erebus Anomaly, un gato Maine Coon de Wisconsin, Estados Unidos, se convirtió oficialmente en el felino con más dedos registrado por Guinness World Records.
El pequeño tiene nada menos que 29 dedos distribuidos entre sus cuatro patas. La organización confirmó que Erebus alcanzó el récord en Kaukauna, Wisconsin, el 13 de mayo de 2026, superando una marca que llevaba más de dos décadas sin ser rebasada.
Erebus pertenece a Kendra Vandenbloomer y Hunter Nett, responsables de BlueNorthern Maine Coons. Desde que nació, sus dueños se percataron de que sus patas eran diferentes y comenzaron a sospechar que tenían frente a ellos a un posible poseedor de un récord mundial.
¿Por qué Erebus Anomaly tiene 29 dedos?
Un gato doméstico normalmente tiene 18 dedos: cinco en cada pata delantera y cuatro en cada una de las traseras. Erebus tiene 11 adicionales.
En su caso, una de sus patas posee ocho dedos, mientras que cada una de las otras tres tiene siete, alcanzando así los sorprendentes 29.
La explicación se encuentra en una condición genética denominada polidactilia, que provoca que un animal nazca con dedos adicionales. Esta característica se observa con especial frecuencia en los Maine Coon.
Y todo apunta a que Erebus recibió esta particularidad como herencia. Su padre biológico también es polidáctilo y posee seis dedos en cada pata, es decir, 24 en total.
Superó un récord que permanecía desde 2002
Antes de Erebus, el récord de mayor cantidad de dedos en un gato era de 28.
La marca había sido establecida por Jake, un gato canadiense, en 2002. Posteriormente, Toby Henderson, un felino de Michigan, también alcanzó los 28 dedos e igualó el récord. Guinness señala que Toby fue reconocido oficialmente el 12 de mayo de 2025.
Erebus necesitó únicamente un dedo más para superar esa histórica cifra.
Guinness World Records certifica actualmente en su página oficial que el récord es de 29 dedos y pertenece a Erebus, cuyos propietarios son Vandenbloomer y Nett.
Pero alcanzar el reconocimiento estuvo lejos de ser la mayor batalla que enfrentó el peculiar gatito.
Erebus estuvo a punto de morir
Cuando todavía era muy pequeño, Erebus sufrió una grave emergencia médica. El felino presentó un episodio de aspiración que posteriormente derivó en neumonía.
Sus dueños detectaron que respiraba por la boca y lo trasladaron para recibir atención veterinaria. Su condición llegó a ser tan delicada que necesitó oxígeno y medicamentos. Vandenbloomer y Nett llegaron a temer que no sobreviviera.
Las radiografías mostraban el delicado estado de sus pulmones y durante varios días existió incertidumbre sobre su recuperación.
Contra los temores iniciales, Erebus logró superar la enfermedad. Sus propietarios describieron posteriormente su recuperación como "milagrosa".
Paradójicamente, aquel difícil episodio terminó siendo fundamental para que el Maine Coon hiciera historia.
Las radiografías ayudaron a confirmar el récord
Durante su tratamiento veterinario se realizaron radiografías y estas imágenes terminaron teniendo una segunda función.
Además de servir para evaluar su estado de salud, permitieron documentar sus extremidades y fueron utilizadas como parte de las pruebas presentadas para acreditar la extraordinaria cantidad de dedos del animal ante Guinness World Records.
De esta manera, un momento que comenzó como una emergencia terminó contribuyendo al camino que meses después convertiría al felino en poseedor de un récord mundial.
"Es una locura pensar que uno de los momentos más aterradores de su vida fue el inicio de su viaje hacia el récord mundial", expresaron sus propietarios posteriormente en las redes sociales.
Erebus Anomaly se queda con su familia
La fama del felino también despertó curiosidad sobre qué ocurriría con él después de obtener el reconocimiento.
Sus propietarios dejaron claro que Erebus no será entregado a otra familia. Cuando fueron consultados sobre una posible adopción, Vandenbloomer respondió que permanecerá con ellos y lo describió como un gato precioso.
Su personalidad también habría influido en esa decisión: sus cuidadores lo describen como un gato tranquilo y decidieron convertirlo en integrante permanente de la familia.
Así, Erebus Anomaly pasó de luchar por sobrevivir durante sus primeros meses de vida a convertirse en una pequeña celebridad. Sus 29 dedos ya tienen un lugar en la historia: Guinness World Records lo reconoce oficialmente como el gato con más dedos del mundo.