 Repatriarán a guatemalteco fallecido en Los Ángeles
Nacionales

Guatemala repatriará el cuerpo del connacional fallecido tras caída de helicóptero en EE. UU.

La Cancillería también les brinda asistencia consular a otros dos connacionales que resultaron heridos.

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El guatemalteco fallecido / Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente de helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles, California (EE. UU.), Muni Cuilapa/EFE
El guatemalteco fallecido / Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente de helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles, California (EE. UU.) / FOTO: Muni Cuilapa/EFE
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El Gobierno de Guatemala gestiona la repatriación del guatemalteco fallecido tras desplomarse el martes un helicóptero periodístico en Los Ángeles (Estados Unidos), además de prestar asistencia consular a otros dos connacionales afectados, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) detalló a través de un comunicado emitido este jueves, 17 de septiembre, que mantiene contacto con las autoridades locales para acompañar a los dos sobrevivientes, quienes ya recibieron el alta médica.

De igual forma, la oficina desarrolla las acciones para respaldar a los familiares de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, la víctima mortal del siniestro.

Los tres afectados eran originarios del municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, una localidad situada a unos 65 kilómetros al sudeste de Ciudad de Guatemala.

"El MINEX lamenta el fallecimiento del connacional y reitera su compromiso con continuar brindando el acompañamiento consular a los afectados y sus familias", señaló la Cancillería en el comunicado.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, Gutiérrez Mejía se dedicaba al envío de encomiendas hacia Guatemala y trabajaba en un almacén del sector de Chatsworth cuando la aeronave cayó a tierra en la tarde del pasado martes.

VIDEOS: Helicóptero se desploma en Los Ángeles durante cobertura periodística

Así fue el momento en que un helicóptero se desplomó durante una cobertura periodística.

Accidente aéreo

El trágico suceso ocurrió cuando el helicóptero de la cadena de noticias NBC4 perdió la señal y se estrelló en un estacionamiento mientras cubría una colisión previa entre un autobús y una camioneta, que había dejado dos fallecidos.

En el accidente aéreo perdieron la vida el guatemalteco en tierra, la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, de la cadena NBC4, lo que elevó a cinco el total de víctimas mortales registradas entre ambos sucesos.

Las autoridades consulares darán acompañamiento a la familia en el proceso de repatriación del cuerpo de Gutiérrez Mejía, trámite que gestionarán de forma particular por encontrarse la víctima en calidad de turista.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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