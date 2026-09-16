 Helicóptero se desploma en Los Ángeles durante reportaje
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VIDEOS: Helicóptero se desploma en Los Ángeles durante cobertura periodística

Así fue el momento en que un helicóptero se desplomó durante una cobertura periodística.

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Helicóptero de noticias se desploma en Los Ángeles durante cobertura de accidente y deja tres muertos., Captura de pantalla video de X.
Helicóptero de noticias se desploma en Los Ángeles durante cobertura de accidente y deja tres muertos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un helicóptero utilizado para realizar cobertura periodística se desplomó la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, al norte de Los Ángeles, California, mientras cubría desde el aire un accidente de tránsito ocurrido minutos antes en la zona. El siniestro dejó tres personas muertas y otra trasladada a un hospital.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 18:57 horas en el área de Mason Avenue, donde la aeronave cayó entre dos edificios comerciales y provocó un incendio que afectó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento.

El helicóptero pertenecía a Angel City Air y realizaba cobertura para NBC4 y Telemundo 52. En ese momento, la aeronave se encontraba sobrevolando el área para informar sobre un accidente previo entre una camioneta tipo SUV y un autobús de Metro, que también dejó personas fallecidas y heridas.

Identifican a las víctimas mortales 

Entre las víctimas del accidente aéreo fueron identificados la periodista y reportera aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes se encontraban a bordo del helicóptero. Una tercera persona murió en tierra tras el impacto de la aeronave.

La tragedia generó conmoción entre los espectadores que seguían la cobertura de los medios de comunicación. NBC4 confirmó durante su transmisión que había perdido contacto con el helicóptero de su equipo y posteriormente informó sobre la muerte de sus dos colaboradores.

Tras el accidente, la zona fue acordonada mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y evaluar a las víctimas. Más de 70 bomberos participaron en las labores de respuesta, según reportes locales.

En las horas posteriores comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran distintos momentos relacionados con el desplome del helicóptero, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el accidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estarán a cargo de la investigación. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente la causa del desplome.

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