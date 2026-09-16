Mundialista con Inglaterra detenido por posesión de drogas

Raheem Sterling, futbolista inglés de 31 años y 82 veces internacional con Inglaterra, fue detenido por la Policía tras verse involucrado en un accidente de tránsito mientras conducía su Lamborghini Urus, valorado en unos 315.000 euros. El incidente ocurrió cerca del enlace de Minley, en la autopista M3, en Hampshire, donde las autoridades posteriormente procedieron a su arresto.
El caso tomó relevancia después de que una conductora que circulaba por la misma vía declarara que observó a Sterling dentro del vehículo mientras sostenía un globo frente a su rostro. Según su testimonio, el objeto era de tal tamaño que inicialmente pensó que podía tratarse de un airbag. La mujer aseguró al diario The Sun que reconoció al futbolista y consideró que su comportamiento representaba un riesgo para otros conductores.
Nueva polémica en el futbol de Inglaterra
Durante la investigación, Sterling reconoció que tiene problemas relacionados con el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa" o hippy crack, cuyo uso recreativo está prohibido en Inglaterra desde 2023. El jugador se declaró culpable de conducción peligrosa, posesión de drogas y de no proporcionar una muestra de aliento cuando se le solicitó durante el procedimiento policial.
En la vista celebrada en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke también se expusieron detalles sobre el estado en el que se encontraba Sterling tras el incidente. De acuerdo con lo presentado ante el tribunal, el futbolista no pudo realizar algunas pruebas básicas en la comisaría, como tocarse la nariz con un dedo o caminar colocando un pie delante del otro. Además, un abogado describió que presentaba los párpados caídos y un comportamiento aletargado, aunque señaló que estos signos son compatibles tanto con la fatiga como con una posible intoxicación por drogas.
Imágenes de las cámaras corporales de los agentes, difundidas por Daily Mail, muestran además que Sterling llevaba seis cartuchos de óxido nitroso y un globo desinflado sobre el regazo cuando fue intervenido. La Policía le pidió que saliera del vehículo y, ante su falta de respuesta a algunas preguntas, procedió a detenerlo y leerle sus derechos. El episodio añade un nuevo capítulo a la trayectoria del delantero, que la pasada temporada militó en el Feyenoord y anteriormente defendió las camisetas de Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal.