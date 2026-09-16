 Motorista interrumpe desfile y golpea batonista en Escuintla
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VIDEO: Motorista irrumpe en desfile de Independencia e impacta a batonista en Escuintla

Así fue el momento en que un motorista invadió un desfile y protagonizó un incidente con una batonista.

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Motorista irrumpe en desfile de Independencia y golpea a una batonista en Escuintla., Captura de pantalla video de X.
Motorista irrumpe en desfile de Independencia y golpea a una batonista en Escuintla. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista irrumpe en un desfile de Independencia en Escuintla y pasa golpeando a una de las participantes, mientras el resto del grupo avanzaba con normalidad.

En las imágenes se observa que el tránsito vehicular se encontraba detenido debido al paso del desfile. Los estudiantes y demás participantes continuaban su recorrido cuando, de manera inesperada, el conductor de una motocicleta decidió atravesar la marcha.

Al pasar entre los participantes, el motorista golpeó a una batonista, quien se mostró sorprendida por lo ocurrido. A pesar del impacto, la joven continuó con el recorrido junto al resto del grupo.

El video ha generado reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la decisión del conductor de intentar cruzar mientras se desarrollaba la actividad cívica.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la identidad del motorista ni se ha informado si la participante sufrió lesiones como consecuencia del golpe.

Pelea entre madres interrumpe desfile en Suchitepéquez

Por causas que se desconocen, al menos dos madres protagonizaron una pelea en pleno desarrollo de un desfile de festejo patrio en el departamento de Suchitepéquez, ante cientos de espectadores que habían llegado al lugar para presenciar los actos cívicos.

En el video se observa a las dos mujeres darse golpes y tomarse del pelo tras una discusión acalorada que las llevó a enfrentarse en medio de la actividad.

En el audio de la grabación, algunos asistentes piden la presencia de la Policía Nacional Civil para que intervenga y restablezca el orden.

Según medios locales, el incidente habría comenzado pocos minutos después del arranque del desfile escolar de la localidad.

Video: Pelea de mamás queda grabada durante festejos de Independencia

Dos mujeres protagonizaron una pelea en la que se tomaron del pelo frente a varias personas que habían llegado a ver un desfile.

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