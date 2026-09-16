 Vinícius reconoce que no atraviesa su mejor momento
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Vinícius reconoce que no atraviesa su mejor momento

El brasileño no ocultó su frustración por las ocasiones desperdiciadas ante el Elche y espera recuperar el gol cuando el Real Madrid enfrente al Atlético.

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Vinícius reconoce que no atraviesa su mejor momento - EFE
Vinícius reconoce que no atraviesa su mejor momento / FOTO: Agencia EFE
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Vinícius Júnior reconoció que no atraviesa su mejor momento de cara a portería después de la victoria del Real Madrid por 2-3 frente al Elche, en el estadio Martínez Valero. El delantero brasileño fue autocrítico con su actuación y admitió que debe mejorar su efectividad, aunque confía en recuperar pronto su capacidad goleadora.

"Los goles van a volver... no puedo fallar tantas. Domingo hay más", escribió Vinícius en su cuenta oficial de Instagram, en referencia al próximo compromiso del conjunto madridista frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. El brasileño cerró su mensaje con un "¡Hala Madrid!", mostrando su confianza en revertir la situación.

Inicio de temporada preocupante para Vinícius

Ante el Elche, Vinícius permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 68 y registró cinco remates, aunque únicamente uno de ellos terminó entre los tres palos. El Real Madrid consiguió quedarse con los tres puntos gracias a los goles de Arda Güler, Kylian Mbappé y Carlos Espí, en un encuentro en el que el atacante brasileño volvió a quedarse sin celebrar.

El inicio de temporada ha estado marcado por la falta de contundencia de Vinícius, quien suma un gol en siete partidos disputados. Su rendimiento también ha generado críticas entre los aficionados madridistas, hasta el punto de que en algunos encuentros ha recibido abucheos. Ahora, el brasileño tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con el gol en el derbi madrileño del próximo domingo.

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Celebración del Real Madrid ante el Elche - Agencia EFE

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