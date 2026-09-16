Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messi

La selección argentina prepara una jornada especial para despedir oficialmente a Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste tendrá su homenaje el próximo 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en el estadio Monumental de Núñez. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio Tapia, confirmó que el encuentro será el escenario elegido para que el astro rosarino tenga su último partido con la camiseta nacional.
Tapia explicó que la decisión fue tomada después de conversar con Lionel Scaloni y que Messi aceptó la invitación para regresar al combinado argentino. Además, la AFA extendió la convocatoria a todos los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, quienes fueron invitados a asistir junto con sus familias para acompañar al capitán en una fecha que estará marcada por el reconocimiento a su trayectoria con la Albiceleste.
El último baile de Leo Messi
Entre los campeones del mundo invitados se encuentran Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Leandro Paredes y Paulo Dybala, entre otros. La presencia de buena parte de aquel plantel permitirá reunir nuevamente a los protagonistas de una de las etapas más importantes de la historia reciente del fútbol argentino, esta vez para acompañar a Messi en su despedida.
El homenaje será el cierre de una serie de tres amistosos programados para esta ventana internacional. Argentina se medirá primero con Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y posteriormente enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental. Tres días después llegará el duelo ante Benín, que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi, quien había comunicado su retiro de la selección el pasado 31 de agosto, tras más de dos décadas defendiendo la camiseta celeste y blanca.
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