Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina mediante una extensa publicación en Instagram, poniendo punto final a una historia de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán explicó que tomó la decisión después de meditarla durante un tiempo y reconoció que se trata de un momento especialmente doloroso. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", escribió Messi, quien aseguró que durante sus 20 años con el seleccionado entregó todo lo que tenía.
En su mensaje, el astro argentino repasó los momentos más importantes que vivió con la selección y destacó los títulos que conquistó junto a sus compañeros. Sin embargo, también admitió que siente que su etapa como internacional llegó a su final. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", señaló. Messi aprovechó además para agradecer a sus compañeros, entrenadores, dirigentes y, especialmente, a su familia, a quienes reconoció por acompañarlo en un recorrido que definió como "hermoso pero difícil".
Messi tocó la gloria con Argentina
El futbolista reveló que el texto había sido escrito el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial de 2026, pero decidió publicarlo semanas más tarde. Messi también hizo referencia a la situación que atraviesa su padre y aseguró que ahora se encuentra "más convencido que antes" de la decisión. Tras su retiro, el capitán dejó claro que seguirá vinculado emocionalmente con la selección: "Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera", expresó antes de cerrar su despedida con una frase que resume su relación con el país: "Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".
Messi se marcha de la Selección Argentina como una de las figuras más importantes de su historia. Con la Albiceleste conquistó dos Copas América, una Finalíssima y el Mundial de 2022, además de disputar tres finales de la Copa del Mundo: 2014, 2022 y 2026.
Su último encuentro con Argentina fue precisamente la final del Mundial 2026, en la que la selección cayó 0-1 frente a España. El resultado puso fin a una etapa marcada por títulos, derrotas, críticas, reivindicación y, finalmente, la consagración de un futbolista que convirtió su vínculo con la camiseta argentina en una de las historias más trascendentes del fútbol mundial.