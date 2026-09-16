Cuatro personas mueren en accidentes en ruta Interamericana

Dos personas murieron como consecuencia de un accidente de tránsito que se registró este miércoles, 16 de septiembre, en el kilómetro 72.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Patzicía, departamento de Chimaltenango.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que en el punto señalado se reportó que un picop colisionó contra la plataforma de un tráiler, por lo que los tripulantes del automóvil resultaron severamente afectados.
"Los elementos de la estación de Patzicía fueron movilizados al lugar, donde localizaron a dos personas atrapadas en el interior del picop. Luego de realizar la evaluación correspondiente, los paramédicos determinaron que ambas personas habían fallecido como consecuencia del accidente", explicó un portavoz de la institución.
Los cuerpos quedaron atrapados entre la estructura del vehículo, por lo que los rescatistas utilizaron equipo de extricación vehicular para lograr liberarlos.
Posteriormente, notificaron a las autoridades correspondientes para llevar a cabo los procedimientos de rigor y establecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.
Otro incidente en la localidad
Durante madrugada se produjo otro accidente de tránsito en cercanías de donde se registró la colisión del picop y el tráiler, específicamente a la altura del kilómetro 72 de la ruta interamericana, también en Patzicía, Chimaltenango.
Al lugar fueron destacados los socorristas de la estación de Bomberos Municipales Departamentales, quienes informaron que en el lugar fueron localizadas dos personas sobre la cinta asfáltica.
"Al realizar la evaluación correspondiente se determinó que ya no contaban con signos viales, ambos presentaban politraumatismo general por lo que se procedido a notificar a las autoridades correspondientes", explicó el vocero de la institución.
Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados. Preliminarmente se conoció que ambos viajaban en una motocicleta que fue hallada en el lugar y que colisionó con un automóvil tipo picop.
En ambas áreas afectadas se implementaron cierres viales mientras las autoridades desarrollan las diligencias para el retiro de los cuerpos de las víctimas y la movilización de los vehículos accidentados.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7