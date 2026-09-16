 Impactante video del asesinato del influencer Emerson Rey
Farándula

Consternación por el video donde se ve el asesinato del influencer Emerson Rey y su papá

Un influencer y su padre fueron acribillados en Tecpan de Galeana al regresar del Ministerio Público; el hermano transmitió en vivo pidiendo auxilio.

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Emerson Rey, Instagram
Emerson Rey / FOTO: Instagram
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Emerson Rey, junto a su padre, fue asesinado a tiros en la comunidad de Tenexpa, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.

El trágico suceso ocurrió la tarde del lunes y un video del ataque comenzó a circular en redes sociales, generando consternación entre sus seguidores y la comunidad.

De acuerdo con la información disponible, Emerson Rey y su padre regresaban a Tenexpa después de acudir a una Agencia del Ministerio Público. Hombres armados los emboscaron sobre la calle Niños Héroes, perpetrando el doble homicidio.

Michael, hermano de Emerson, llegó al lugar de los hechos y realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales para solicitar urgentemente una ambulancia para sus familiares. En su testimonio, también señaló que los agresores se llevaron la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el asesinato del padre y su hijo, iniciando las investigaciones correspondientes.

Durante su transmisión, Michael señaló a Ignacio y Mirna Navarrete como presuntos responsables del crimen, aunque esta es una versión familiar y no implica una responsabilidad acreditada por las autoridades hasta el momento.

La trayectoria

Emerson Rey mantenía una activa presencia en plataformas digitales como Facebook, Instagram y TikTok.

Utilizaba estos canales para difundir actividades sociales, deportivas y culturales de Tecpan de Galeana y otros puntos de la Costa Grande de Guerrero.

Su labor como creador de contenido cobró un reconocimiento significativo en los últimos años, consolidándose como una voz importante para su comunidad. Además de su trabajo digital, Emerson incursionó ocasionalmente en la música como cantante.

El asesinato de Emerson Rey se suma a una serie de incidentes que han provocado una creciente preocupación entre los usuarios de redes sociales y la sociedad en general por la seguridad de los creadores de contenido y comunicadores en Guerrero.

Uno de los casos previos es el de Wilson Alcaraz, conocido popularmente como Spiterman. Su ausencia pública generó incertidumbre después de que un grupo armado atacara un inmueble relacionado con las grabaciones que realizaba junto a sus hermanos en Acapulco.

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