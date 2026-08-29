 Capturan a tiktoker guatemalteco por homicidio en Guatemala
Farándula

Capturan a tiktoker guatemalteco señalado de homicidio

¿Quién es el joven tiktoker capturado por homicidio y lesiones graves?

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Capturan a tiktoker guatemalteco señalado por homicidio y lesiones graves., PNC.
Capturan a tiktoker guatemalteco señalado por homicidio y lesiones graves. / FOTO: PNC.
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El tiktoker guatemalteco Francisco "N", de 19 años, conocido en redes sociales como "El Chino", fue capturado en la zona 5 de Chiquimula por su presunta vinculación con una investigación relacionada con un caso de homicidio y lesiones graves.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), el joven fue detenido en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado local, que lo requiere por los delitos de homicidio y lesiones graves.

La captura se registró en el barrio Zapotillo, Chiquimula, donde reside el señalado. Según información preliminar, el proceso judicial está relacionado con un hecho en el que se reportó una persona fallecida y otras personas afectadas.

Continúan las investigaciones 

El caso ha generado atención en redes sociales debido a la actividad que el joven mantiene en plataformas digitales, particularmente en TikTok, donde es conocido como "El Chino". Tras conocerse su captura, usuarios de redes sociales comenzaron a comentar el caso y la situación judicial que enfrenta.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la posible participación del detenido.

Tras su captura, el joven deberá ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere. Será durante las diligencias judiciales cuando se determine su situación legal y se establezcan las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.

La investigación permanece en desarrollo y será el sistema de justicia el encargado de determinar si existe responsabilidad penal del señalado por los hechos que se le atribuyen.

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