Presunto violador serial suma nuevo proceso judicial

Las fuerzas de seguridad notificaron a un presunto violador serial sobre un nuevo proceso judicial en su contra. Se trata del reo Luis David López Juárez, de 43 años, quien se encuentra detenido en el Centro Preventivo de Mazatenango, Suchitepéquez.
Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) acudieron al centro carcelario para notificar al sindicado de la investigación en su contra y la existencia de otra orden de aprehensión emitida por un juzgado de Retalhuleu, por los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y robo agravado.
De acuerdo con las investigaciones, es presunto responsable de un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2026, en la zona 6 del referido departamento, donde una mujer habría sido víctima de agresión sexual.
Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo es investigado por lo menos en otros ocho casos de violación.