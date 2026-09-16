 Presunto violador serial suma nuevo proceso judicial
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Presunto violador serial suma nuevo proceso judicial

Luis David López fue notificado en prisión de una nueva orden de aprehensión en su contra. Es investigado por lo menos en otros ocho casos de violación.

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El reo Luis David López Juárez, presunto violador serial., PNC
El reo Luis David López Juárez, presunto violador serial. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad notificaron a un presunto violador serial sobre un nuevo proceso judicial en su contra. Se trata del reo Luis David López Juárez, de 43 años, quien se encuentra detenido en el Centro Preventivo de Mazatenango, Suchitepéquez.

Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) acudieron al centro carcelario para notificar al sindicado de la investigación en su contra y la existencia de otra orden de aprehensión emitida por un juzgado de Retalhuleu, por los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y robo agravado.

De acuerdo con las investigaciones, es presunto responsable de un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2026, en la zona 6 del referido departamento, donde una mujer habría sido víctima de agresión sexual.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo es investigado por lo menos en otros ocho casos de violación.

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