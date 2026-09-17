Pedro Sola revela secreto de famoso galán de Televisa

Una reciente emisión de La granja VIP se convirtió en el epicentro de una nueva controversia, luego de que Pedro Sola realizara una declaración que reavivó antiguos rumores sobre la orientación sexual del actor David Zepeda.
La inesperada afirmación de Sola, emitida durante una charla con el influencer Kunno, no solo generó un inmediato revuelo en las redes sociales, sino que también puso nuevamente bajo los reflectores la vida privada del actor, quien ha negado consistentemente tales especulaciones.
El momento polémico surgió cuando Kunno compartió con Pedro Sola que David Zepeda había sido una figura importante en su "despertar gay".
"A mí, mi despertar gay, fue David Zepeda", expresó Kunno, a lo que Pedro Sola reaccionó preguntando de inmediato: "¿Cuando viste el video?". Kunno confirmó entre risas que se refería precisamente a ese momento, aludiendo a un conocido material audiovisual.
Tras la revelación de Kunno, Pedrito rememoró su etapa de trabajo con David Zepeda en TV Azteca, elogiando inicialmente al actor por su profesionalismo y calidad humana:
"Yo trabajé con, como él trabajó en Azteca, tipazo". Sin embargo, segundos después, el conductor añadió una frase que generó gran controversia y fue captada claramente por los micrófonos del programa, dejando a los espectadores atónitos: "Y también es gay".
La declaración no terminó ahí. Pedro Sola añadió una velada referencia a una figura pública con quien, según rumores, el actor habría mantenido una relación en el pasado: "Bueno, hubo un nombre ahí que... un periodista»".
Este comentario, aunque breve, fue suficiente para que los espectadores interpretaran una alusión directa a Daniel Urquiza. Curiosamente, en un giro que muchos consideraron sospechoso, la transmisión del reality cambió abruptamente de toma y el audio se mezcló con otras conversaciones, impidiendo que la audiencia escuchara más detalles de la polémica conversación.
Los persistentes rumores sobre David Zepeda y Daniel Urquiza
El nombre de David Zepeda ha estado rodeado de especulaciones sobre su vida sentimental durante años, trascendiendo las pantallas y los sets de grabación.
Uno de los episodios más sonados fue el que lo relacionó con Daniel Urquiza, conocido en el medio artístico como el "Rey de las extensiones", un empresario y estilista que falleció trágicamente en 2020.
Tras el lamentable deceso de Urquiza, varias personas cercanas al estilista aseguraron públicamente que David Zepeda y él habían mantenido una relación sentimental durante varios años.
Esta versión, que tomó fuerza en un momento de gran sensibilidad, se viralizó rápidamente en medios de comunicación y plataformas digitales, generando un intenso debate.