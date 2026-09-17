MEM con escaso personal para revisar mercado de combustibles

En un momento en el que el tema de los combustibles ha tomado mayor relevancia por el impacto que genera el alza en sus precios, las autoridades guatemaltecas reconocen limitaciones para fiscalizar el mercado ante la posibilidad de implementar un subsidio y evitar la especulación en los expendios.
Heydy Godínez, jefa del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, explicó en entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la ley actual no identifica el término especulación y que los cambios en precios obedecen principalmente a factores internacionales como conflictos geopolíticos y variaciones en el mercado global.
Godínez detalló que Guatemala es un país cien por ciento importador de combustibles, por lo que cualquier cambio internacional impacta directamente en el costo local. Comentó, además, que la percepción de la ciudadanía sobre el aumento inmediato de los precios cuando suben internacionalmente, pero la lentitud cuando bajan, tiene que ver con los ciclos de rotación del inventario de las estaciones y la frecuencia de importación, que es semanal.
Tomando en cuenta esas variaciones, la funcionaria detalló que el Ministerio mantiene delegados en las terminales para verificar calidad y cantidad al momento de la llegada de los cargamentos, además de exigir reportes detallados de las importaciones. Para el monitoreo de precios, se realiza un seguimiento presencial todos los lunes en la Ciudad de Guatemala y telefónico en el resto de los departamentos, aunque la cobertura es limitada debido a la cantidad de estaciones.
Actualmente, solo once personas conforman el departamento de fiscalización técnica, mientras que para el monitoreo presencial de precios se cuenta con tres técnicos. Para las llamadas telefónicas, se suman seis personas. Este recurso humano es claramente insuficiente frente a las 2,700 estaciones de servicio que existen en el país, por lo que la verificación se realiza de forma aleatoria y no permite una cobertura total.
"Nosotros siempre hemos mencionado que, efectivamente, necesitamos un fortalecimiento en el tema de personal para poder tener mayor cobertura. En este caso, es necesario el fortalecimiento tanto del recurso humano y, obviamente, también van asociadas cuestiones de viáticos y vehículos que tendríamos que contemplar para estar a nivel nacional en una cobertura al cien por ciento", expresó la entrevistada.
Necesidad de fortalecer controles
La funcionaria resaltó que, en un mercado libre como el guatemalteco, las estaciones fijan sus márgenes según volúmenes y ubicación. Cualquier diferencia significativa suele ajustarse por la competencia, aunque reconoció que la capacidad estatal de intervención es limitada por el déficit de personal y recursos logísticos como viáticos y vehículos.
Godínez admitió que sería necesario al menos triplicar o cuadruplicar el personal dedicado a fiscalización para asegurar una supervisión más cercana y permanente, idealmente con presencia en cada departamento del país. Hoy en día, el monitoreo se ajusta a lo disponible y se prioriza informar al público sobre el comportamiento de los precios con los recursos existentes.