Debby Ryan revela lesión cerebral que transformó su vida

Debby Ryan, una de las actrices más recordadas de Disney Channel durante la década de 2010, habló por primera vez con amplitud sobre una lesión cerebral que sufrió hace algunos años y cuyas consecuencias todavía forman parte de su vida cotidiana.
La actriz de 33 años reveló que ha sufrido cinco conmociones cerebrales a lo largo de su vida y que la última derivó en una lesión que ella misma calificó como "life-altering", es decir, que cambió su vida. La experiencia fue tan seria que permaneció alrededor de seis meses sin poder desarrollar sus actividades con normalidad y posteriormente pasó otros seis meses en rehabilitación neurológica.
Ryan decidió hablar del tema durante su participación en Last Meals, el programa de Mythical Kitchen publicado el 15 de septiembre. La conversación comenzó cuando se refirió a las fuertes migrañas que ha padecido durante años y terminó revelando un capítulo de su vida que hasta ahora había mantenido prácticamente en privado.
Debby Ryan revela que sufrió cinco conmociones cerebrales
La protagonista de Jessie explicó que las primeras cuatro conmociones ocurrieron en diferentes incidentes, sobre los cuales no ofreció mayores detalles.
La quinta, sin embargo, fue distinta. Ryan señaló que estuvo relacionada con un episodio de "sacudidas sostenidas" durante más de un minuto. La actriz no explicó públicamente las circunstancias en las que ocurrió, por lo que no se conoce cuándo ni cómo se produjo exactamente.
Fue después de este episodio cuando su estado se volvió considerablemente más complicado.
"Hace unos años sufrí una lesión cerebral bastante grave que me cambió la vida", relató la actriz durante la conversación, antes de explicar que estuvo fuera de actividad durante aproximadamente seis meses.
Su recuperación tampoco fue inmediata. Ryan contó que pasó alrededor de seis meses en un programa de rehabilitación neurológica y que también recurrió a un tratamiento que ella misma describió como una especie de "ciencia marginal", aunque aseguró que le permitió sentirse nuevamente "en línea".
Sin embargo, la recuperación no fue completa. "Algunas cosas simplemente no regresaron", reconoció.
Las migrañas empeoraron después de la lesión
Ryan también explicó que desde antes de la lesión sufría fuertes migrañas, pero los problemas neurológicos hicieron que estas empeoraran significativamente.
La actriz contó que actualmente existen momentos en los que los estímulos cotidianos pueden resultarle abrumadores. Los ambientes demasiado iluminados, los sonidos fuertes y una gran cantidad de información visual pueden dificultarle concentrarse.
En algunas ocasiones necesita cerrar los ojos para poder pensar con mayor claridad.
Ryan explicó que la información visual que recibe puede llegar a ser demasiado distractora y que, combinada con las migrañas, la sensación puede resultar excesiva.
Estas consecuencias forman parte de su día a día varios años después del episodio que provocó la lesión.
"La Debby antes y después del incidente"
La experiencia fue tan profunda que la actriz asegura que ahora distingue dos etapas de sí misma: la "Debby antes del incidente" y la "Debby después del incidente".
Ryan reconoció que aceptar esos cambios ha sido parte de su proceso de recuperación, especialmente ante la posibilidad de que algunas de las consecuencias sean permanentes.
En medio de ese difícil proceso, destacó el papel de las personas que la rodearon.
La actriz aseguró sentirse afortunada de contar con un equipo cercano que le recordó quién era, pero que al mismo tiempo le permitió aceptar que algunos aspectos de su personalidad y sus capacidades podían haber cambiado.
Ryan está casada desde 2019 con Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots, quien forma parte de ese círculo cercano de apoyo mencionado por la actriz.
De estrella de Disney Channel a una carrera adulta
Para millones de jóvenes que crecieron viendo Disney Channel, Debby Ryan es especialmente recordada por interpretar a Bailey Pickett en The Suite Life on Deck —conocida en Latinoamérica como Zack y Cody: Gemelos a bordo—, serie protagonizada por Dylan y Cole Sprouse.
Posteriormente llegó uno de los personajes que terminaría definiendo su etapa en Disney: Jessie Prescott, protagonista de Jessie, producción estrenada en 2011 y que se extendió durante cuatro temporadas.
Ryan también protagonizó producciones juveniles como 16 Wishes y Radio Rebel, antes de dejar atrás su etapa en Disney y asumir proyectos dirigidos a un público adulto.
Uno de los más conocidos fue Insatiable, la comedia negra de Netflix en la que interpretó a Patty Bladell durante dos temporadas.
A pesar de las secuelas que describió, Ryan ha continuado desarrollando su carrera.
Este año forma parte del elenco de The Sun Never Sets, película escrita y dirigida por Joe Swanberg y protagonizada por Dakota Fanning, Jake Johnson y Cory Michael Smith. Ryan interpreta a Lindsay. La cinta tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest en marzo de 2026 y posteriormente llegó de manera limitada a los cines estadounidenses el 28 de agosto.