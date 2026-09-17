Festival de Calabazas en Antigua Guatemala: más detalles

Los colores y sabores de la temporada se apoderarán de los alrededores de Antigua Guatemala con una actividad que promete convertirse en un atractivo para quienes buscan un plan diferente para compartir con familiares y amigos.
El Segundo Festival Campo de Calabazas se realizará durante tres domingos entre septiembre y octubre de 2026 en Mayaflora, ubicada en San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala.
Además de observar y comprar calabazas de diferentes tamaños y formas, los visitantes podrán participar en talleres, pintar y tallar su propia calabaza, recorrer un mercadito de otoño, degustar comida y aprovechar diferentes escenarios preparados para fotografías.
La actividad se realizará los domingos 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre, en horario de 9:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.
¿Qué habrá en el Festival Campo de Calabazas?
Uno de los principales atractivos será precisamente el campo y la variedad de calabazas disponibles. De acuerdo con la información compartida por los organizadores, habrá ejemplares gigantes y otras variedades que los visitantes podrán conocer y adquirir.
A esto se sumarán juegos, un mercadito de otoño, food trucks, comida elaborada con calabaza y áreas especiales para tomarse fotografías.
El festival busca combinar naturaleza y arte, por lo que una parte importante de la programación estará dedicada a las actividades creativas.
Durante las tres fechas será posible pintar y tallar calabazas a partir de las 10:00 de la mañana. Para participar, cada persona deberá adquirir la calabaza que prefiera y pagar Q25 adicionales por la actividad.
¿Cuánto cuesta la entrada?
El ingreso general tendrá un precio de Q30 por persona, mientras que los niños menores de 2 años podrán entrar gratuitamente.
Además, habrá beneficios para quienes decidan llegar de una manera diferente: los visitantes que lleguen en bicicleta tendrán Q10 de descuento. También se ofrecerá un descuento de Q10 para grupos de 10 personas o más.
El festival se desarrollará en Mayaflora, 5a. avenida de San Pedro Las Huertas, Cantón 4.
Talleres para dejar volar la creatividad
Además de las actividades generales, cada domingo contará con propuestas especiales que tendrán un costo adicional.
El 27 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, se realizará el taller Flores y Calabazas, con un precio de Q200 que incluye todos los materiales. Para esta actividad, las inscripciones se reciben a través del WhatsApp 5212-3048.
El domingo 4 de octubre será el turno de Acuarela Creativa, también a partir de las 10:00 de la mañana. El taller tendrá un valor de Q75 e incluirá los materiales necesarios y coffee break. Las reservaciones se realizan directamente por medio de las redes sociales de Mayaflora Antigua.
La programación concluirá el domingo 11 de octubre con el taller Otoño, entre flores y polinizadores, programado para las 10:00 de la mañana. El costo será de Q75 y las inscripciones también se gestionan mediante el WhatsApp 5212-3048.
Tres domingos para disfrutar cerca de Antigua Guatemala
Quienes no deseen participar en los talleres también podrán recorrer el lugar, comprar calabazas, visitar el mercadito, probar las opciones gastronómicas, participar en los juegos o simplemente aprovechar los espacios para fotografías.
De esta manera, el Segundo Festival Campo de Calabazas se suma a la agenda de actividades de Antigua Guatemala para las próximas semanas, con una propuesta que combina naturaleza, gastronomía, creatividad y entretenimiento familiar.