Hermano de princesa Diana publica memorias y afecta al rey

El impactante libro del conde británico Charles Spencer sobre su hermana, la difunta princesa Diana, aún no se ha publicado, pero la biografía ya está dando mucho que hablar.
En su próximo libro, Swan Song: Diana, My Sister, cuyo lanzamiento está programado para el 22 de septiembre, Charles Spencer detalla una acalorada conversación telefónica con el ahora rey Carlos.
Según Spencer, durante la discusión sobre los preparativos del funeral de la princesa Diana, el entonces Príncipe de Gales habría pronunciado una frase que el conde interpretó como un profundo desprecio: "No se preocupe, ¡la olvidaremos muy pronto!".
Este pasaje, adelantado por un medio británico, describe cómo el ahora rey Carlos "continuó su torrente de ira" y, tras una pausa, "desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo".
La frase ha resonado fuertemente, reabriendo viejas heridas y poniendo de manifiesto las tensiones existentes en el seno de la familia real tras la muerte de la princesa.
La disputa central de aquella llamada, según Spencer, giraba en torno a la participación de los príncipes William y Harry en el cortejo fúnebre de su madre.
En ese momento, William tenía 15 años y Harry 12, y su tío Charles no estaba de acuerdo con que los jóvenes príncipes formaran parte de la procesión pública, una decisión que generó un fuerte debate interno.
Spencer afirma que su motivación principal para escribir el libro es corregir las "falsedades persistentes" que rodean la figura de su hermana y revelar las "tensiones secretas" que se vivieron dentro de los muros del palacio.
El conde espera que sus memorias ofrezcan una visión más precisa de la vida de la princesa Diana, incluyendo detalles sobre su matrimonio con Carlos y los acontecimientos posteriores a su trágica muerte en París en 1997.
Decide responder
El rey Carlos III ha roto el protocolo real al emitir una declaración oficial en respuesta a las explosivas revelaciones contenidas en el nuevo libro de memorias de su excuñado, Earl Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana.
Las declaraciones de Spencer, que incluyen una supuesta conversación tensa con el entonces Príncipe de Gales poco después de la trágica muerte de Diana, han generado un considerable revuelo y forzado a la monarquía británica a pronunciarse sobre un tema que ha permanecido en el ámbito privado durante casi tres décadas.
Ante la magnitud de estas declaraciones, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado oficial, una medida poco común que subraya la seriedad con la que la Casa Real ha tomado las afirmaciones de Spencer.
El pronunciamiento real, que rompe la regla de no comentar sobre libros, expone la postura del rey Carlos de manera indirecta pero firme.
"Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida".
Esta declaración, aunque cautelosa, sugiere una interpretación de los recuerdos de Spencer como potencialmente alterados por el dolor, sin desmentir directamente los hechos, pero ofreciendo una perspectiva sobre la fiabilidad de la memoria en momentos de gran aflicción.