Príncipe Harry y Meghan “sorprendidos” por la carta del rey Carlos

El rey Carlos III ha emitido una carta oficial el 7 de septiembre para reafirmar que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, no son miembros activos de la realeza británica, a pesar de su reciente regreso al Reino Unido.
Esta comunicación busca disipar las dudas generadas por la vuelta de los duques de Sussex a Gran Bretaña, dejando claro que su estatus no ha cambiado desde su decisión de apartarse de las funciones reales en 2020.
La repentina vuelta del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido generó una considerable expectación y varias solicitudes de información sobre su posición dentro de la monarquía.
Para abordar esta situación, el monarca británico ordenó la difusión de una carta informativa dirigida a altos funcionarios del gobierno, las fuerzas armadas y los lord tenientes, reiterando que no hay modificaciones en el estatus de Harry y Meghan tras su retorno a Gran Bretaña.
El documento, que se inicia con la frase: "Tras la decisión del duque y la duquesa de Sussex de trasladarse al Reino Unido, hemos recibido varias solicitudes de información.
Para evitar dudas o confusiones, el rey ha ordenado que se comparta la siguiente información", subraya la continuidad del acuerdo establecido hace más de tres años.
El Palacio de Buckingham recordó que el príncipe Harry y su esposa continúan fuera del grupo de miembros activos de la Familia Real, una decisión tomada en enero de 2020. En aquel momento, los duques renunciaron a representar oficialmente al soberano y dejaron de ejercer como miembros activos de la institución.
La carta enfatiza que esta posición, que otorga a la pareja libertad personal en lo que respecta a la independencia financiera y la protección de su privacidad, seguirá siendo plenamente respetada. El regreso de Harry y Meghan, por tanto, no implica su reincorporación a la agenda oficial ni la recuperación de los privilegios institucionales a los que renunciaron.
Los títulos y tratamientos de los duques
Uno de los aspectos más relevantes que aborda el escrito concierne a los títulos y tratamientos del matrimonio. El príncipe Harry y Meghan mantienen sus títulos de duque y duquesa de Sussex, pero no pueden utilizar públicamente sus tratamientos de Alteza Real, los cuales permanecen en suspenso desde su salida de la primera línea de la monarquía.
La carta es explícita al afirmar: "No hay cambios en el estatus actual del duque y la duquesa de Sussex. Sus tratamientos de Alteza Real permanecen en suspenso y no se utilizan".
Esta aclaración, según expertos, se realiza ante la posibilidad de que la pareja incremente su presencia pública y sus actividades benéficas en suelo británico.
Sin embargo, se especifica que estas acciones serán a título personal y no representarán al rey Carlos III ni a la Corona. El documento detalla que "la labor benéfica del duque y la duquesa es un asunto personal que ambos realizan a título privado. En resumen, su posición es similar a la de ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos".
Además, se informó que la carta fue compartida con el príncipe Harry y Meghan, asegurando que ambos conocen el protocolo aplicable y la forma en que las instituciones deberán relacionarse con ellos.
Se reporta que el príncipe Harry y Meghan quedaron "sorprendidos" por la carta del rey Carlos III de Reino Unido en la que aclaraba que la pareja debía ser tratada como "ciudadanos particulares" tras regresar al Reino Unido hace 15 días, según un portavoz de los duques de Sussex.