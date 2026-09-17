Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertes

Dos personas murieron como resultado de ataques armados simultáneos que se registraron en horas de la tarde de este jueves, 17 de septiembre, en diferentes sectores del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a ambos casos.
Uno de los hechos ocurrió en la 7ª calle y 6ª avenida de la zona 1, donde una persona fue atacada por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones y le causaron graves heridas.
Los Bomberos Voluntarios se presentaron para atender a la víctima; sin embargo, al hacer la evaluación correspondiente determinaron que ya no contaba con signos vitales.
Otro hecho de violencia
Un segundo incidente de violencia fue reportado en la 2ª avenida y 23 calle, Villa Lobos 1, zona 12 de Villa Nueva, donde una persona perdió la vida a consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego.
Al lugar fueron desplazados elementos de socorro, quienes establecieron que el afectado había sido impactado por los proyectiles y había fallecido.
En ambos casos, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y que se puedan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a los puntos mencionados para gestionar el retiro de los cuerpos de las víctimas, recabar evidencias e iniciar con el proceso de investigación.
Situación de violencia en Guatemala
Datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reflejan que en los primeros 15 días de septiembre fueron asesinadas 110 personas, siendo el departamento de Guatemala el más violento con más de 40 muertes.
En ese periodo también se registraron 113 personas heridas en el marco de hechos de violencia, de ese total 67 resultaron con heridos por proyectil de arma de fuego y 46 con arma blanca
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7