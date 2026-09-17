 Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertes
Nacionales

Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertes

Los hechos ocurrieron en las zonas 1 y 12.

Compartir:
Área donde ocurrió el ataque armado en Villa Lobos., Bomberos Municipales
Área donde ocurrió el ataque armado en Villa Lobos. / FOTO: Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Dos personas murieron como resultado de ataques armados simultáneos que se registraron en horas de la tarde de este jueves, 17 de septiembre, en diferentes sectores del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a ambos casos.

Uno de los hechos ocurrió en la 7ª calle y 6ª avenida de la zona 1, donde una persona fue atacada por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones y le causaron graves heridas.

Los Bomberos Voluntarios se presentaron para atender a la víctima; sin embargo, al hacer la evaluación correspondiente determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Foto embed
Área donde murió una persona tras un ataque armado en la zona 1 de Villa Nueva. - Bomberos Voluntarios

Otro hecho de violencia

Un segundo incidente de violencia fue reportado en la 2ª avenida y 23 calle, Villa Lobos 1, zona 12 de Villa Nueva, donde una persona perdió la vida a consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego.

Al lugar fueron desplazados elementos de socorro, quienes establecieron que el afectado había sido impactado por los proyectiles y había fallecido.

En ambos casos, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y que se puedan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a los puntos mencionados para gestionar el retiro de los cuerpos de las víctimas, recabar evidencias e iniciar con el proceso de investigación.

Situación de violencia en Guatemala

Datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reflejan que en los primeros 15 días de septiembre fueron asesinadas 110 personas, siendo el departamento de Guatemala el más violento con más de 40 muertes.

En ese periodo también se registraron 113 personas heridas en el marco de hechos de violencia, de ese total 67 resultaron con heridos por proyectil de arma de fuego y 46 con arma blanca

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Diputados piden convocar a sesión permanente para discutir medida sobre combustiblest
Nacionales

Diputados piden convocar a sesión permanente para discutir medida sobre combustibles

11:37 AM, Sep 17
Plantean otorgar bono mensual de Q500 a familias en pobreza y pobreza extremat
Nacionales

Plantean otorgar bono mensual de Q500 a familias en pobreza y pobreza extrema

10:53 AM, Sep 17
Así fue la historia del primer partido de futbol que se jugó en Guatemalat
Deportes

Así fue la historia del primer partido de futbol que se jugó en Guatemala

10:51 AM, Sep 17
Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertest
Nacionales

Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertes

02:00 PM, Sep 17
Encuentran Q2 millones en caleta vinculada a la Mara Salvatrucha en zona 1t
Nacionales

Encuentran Q2 millones en caleta vinculada a la Mara Salvatrucha en zona 1

09:53 AM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalredes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar