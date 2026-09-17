¿Fue estrategia de Edwin Luna su separación?

La inesperada pausa en la relación de Edwin Luna y Kimberly Flores continúa generando comentarios y especulaciones. Después de que la pareja sorprendiera al anunciar que, tras nueve años juntos, decidió darse un espacio, surgió una pregunta entre sus seguidores: ¿la separación podría formar parte de una estrategia para llamar la atención?
Ante estos cuestionamientos, el líder de La Trakalosa de Monterrey fue directo durante una entrevista con un medio mexicano y respondió a quienes relacionan sus actividades profesionales con el momento sentimental que atraviesa. "Que haya coincidido es otra cosa, no puedo detener mi carrera", expresó el cantante, dejando claro que sus compromisos laborales continúan pese a la situación personal que enfrenta.
La noticia de la separación tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja el pasado 14 de septiembre. Edwin Luna informó que, después de nueve años de compartir experiencias y formar una familia, ambos decidieron hacer una pausa en su relación. Sin embargo, el artista fue enfático al señalar que no se trata necesariamente de una separación definitiva.
La pareja explicó que necesita tiempo para entender qué quiere para su futuro y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse como pareja. Kimberly Flores también reaccionó públicamente y pidió no colocar etiquetas a la situación. La modelo guatemalteca aseguró que no están anunciando un divorcio y que ambos atraviesan un proceso personal para sanar y entenderse mejor.
Más del truene de Kimberly Flores y Edwin Luna
Como era de esperarse, el anuncio provocó una ola de teorías en las diferentes redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a cuestionar las razones reales detrás de la decisión e incluso relacionaron la situación con antiguas polémicas de la pareja.
Una de las más recordadas ocurrió durante la participación de Kimberly Flores en La Casa de los Famosos en 2021. Su convivencia con otros participantes generó rumores y una fuerte controversia alrededor de su matrimonio con Edwin Luna. El cantante incluso intervino para solicitar la salida de su esposa del reality.