 J Balvin y Valentina Ferrer: Separación tras 10 años
Farándula

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi 10 años: ella rompe el silencio

La modelo argentina confirmó el fin de su relación con el cantante colombiano y aseguró que ambos seguirán priorizando a su hijo Río.

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J Balvin, J Balvin
J Balvin / FOTO: J Balvin
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La historia de amor entre el cantante J Balvin y la famosa modelo Valentina Ferrer llegó a su fin.  Después de casi una década juntos y de convertirse en padres, la modelo argentina confirmó este 16 de septiembre la separación del cantante colombiano y decidió romper el silencio ante los rumores que habían surgido durante los últimos días.

A través de sus historias de Instagram, Valentina Ferrer confirmó que ella y J Balvin tomaron caminos separados, aunque dejó claro que la decisión habría sido tomada de manera tranquila y con respeto. "Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó la modelo en el comunicado que compartió con sus seguidores.

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Valentina Ferrer - Screenshot

En su mensaje, Ferrer destacó que la ruptura no significa dejar atrás el vínculo familiar que construyeron durante los años de relación.  La modelo aseguró que la decisión fue tomada "desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia".

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la referencia a Río, el hijo que tienen en común, quien nació en 2021 y continuará siendo una prioridad para ambos. "Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor", señaló Valentina Ferrer.

Más de la historia de J Balvin y Valentina Ferrer

La argentina también pidió comprensión y respeto para ambos durante este momento personal.  Hasta ahora, J Balvin no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la separación, según Univision.

La modelo no reveló las razones específicas de la ruptura, por lo que cualquier versión sobre los motivos debe tomarse como especulación. Cabe destacar que, la confirmación llegó después de varios días de rumores sobre un posible distanciamiento.

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Entre las señales que llamaron la atención de sus seguidores estuvo la ausencia de fotografías recientes de ambos y una publicación de Ferrer en TikTok con la canción "Alguien que me amaba", de Karol G.

También se había señalado que la última aparición conjunta en redes sociales habría ocurrido a finales de julio.

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