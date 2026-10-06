Menkos se pronuncia sobre amparos contra su nombramiento en el Banguat

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, Jonathan Menkos, se pronunció este martes 6 de octubre con respecto a las acciones que han sido promovidas contra su nombramiento para el referido cargo.
Tras participar en una reunión en el Congreso de la República donde se abordó la propuesta del Presupuesto 2027, el funcionario fue consultado por los periodistas sobre el tema, tomando en cuenta que ante la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron interpuestos amparos contra su designación, donde el argumento es que él fue electo diputado y, por lo tanto, no podría asumir.
En ese sentido, indicó que la ley dicta que una persona no puede tener un puesto remunerado y estarlo ejercitando, al mismo tiempo que otro.
"Pero, efectivamente, como ustedes saben, ni cuando fui ministro ni ahora tengo dos puestos. En realidad, ese es parte del permiso que tiene el Congreso. No tiene ninguna remuneración, tampoco tiene incluido ningún derecho ni responsabilidad en el pleno. Así es que el artículo (legal) es muy claro en que no se pueden tener dos ejercicios, dos trabajos remunerados", explicó.
Según Menkos, en la actualidad su único trabajo es ejercer la presidencia del banco central, puesto para el cual fue juramentado la semana pasada, en sustitución de Álvaro González Ricci, quien finalizó su gestión.
Análisis legal
Menkos explicó que los análisis realizados por los abogados han determinado que el procedimiento que se ha hecho es el correcto, de acuerdo con la ley. Ante ello, indicó que si alguien tiene alguna diferencia, eso es justamente a lo que se da seguimiento ahora mismo con los amparos que intentan dirimir este tema.
Indicó que también lo expuso ante la Comisión de Finanzas, en la reunión de hoy, donde sostuvo que tiene que prevalecer es el Estado de derecho.
"Si hay alguna duda sobre procedimientos, pues se tiene que dirimir en la Corte. Estamos a la espera de eso y somos muy respetuosos de la decisión que se vaya a tomar", concluyó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7