Magistrados de la CC piden agilizar expedientes

Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitaron a la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfín Mansilla, convocar de forma inmediata a sesión para poder conocer una serie de expedientes relacionados con distintos asuntos, pues consideran que hay retrasos en el conocimiento de casos sujetos a plazos legales.
Según un escrito presentado por los togados, han podido observar que, por parte de la Secretaría General del alto tribunal se han estado remitiendo para su convocatoria de manera tardía los asuntos que, de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuentan con cierto período para ser atendidos.
Entre las acciones que no han sido resueltas se encuentran las planteadas en contra del nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. En este asunto hay tres expedientes acumulados: 9267-2026, 9292-2026 y 9353-2026.
Otro ejemplo que expusieron las acciones promovidas por Cedecon con ocasión de las dos solicitudes de reforma constitucional planteadas ante el Congreso de la República, respaldadas por 5 mil personas firmantes, un asunto que consideraron que "cobra especial relevancia" debido a que se trata de "asuntos de evidente importancia constitucional y de interés nacional".
En la misiva, los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, expresaron que ven con gran preocupación esta situación, pues señalaron que el artículo 138 de la mencionada ley establece que la suspensión provisional de las inconstitucionalidades de ley de carácter general debe ser conocida dentro de los ocho días siguientes a su interposición.
"No obstante, dicho plazo no se ha observado en diversos casos, como (también) puede advertirse en los expedientes convocados en la agenda del jueves 1 de octubre del presente año para conocer precisamente esa fase procesal", añadieron.
Piden agilizar procesos
Los magistrados expusieron que, en la sesión plenaria del 4 de octubre de 2026, a viva voz, manifestaron su preocupación por la falta de seguimiento a los referidos expedientes. Además, mencionaron que, hasta la fecha, todavía no han sido convocados estos asuntos para conocimiento del tribunal.
"En ese sentido, y no habiendo tenido respuesta oficial alguna, y respaldados en el artículo 180 de la Ley de Amparo, solicitamos que dichos expedientes sean convocados de forma inmediata para conocimiento del pleno", se lee en el documento.
El texto cierra recordando que a la Corte de Constitucionalidad le corresponde la defensa del orden constitucional y en cumplimiento de ese mandato, debe procurar que los asuntos sometidos a su conocimiento sean resueltos con la oportunidad que su naturaleza exige.
* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7