Presidenta de la CC brinda detalles de ataque cibernético

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que fue víctima de un ataque cibernético y aseguró que, a pesar del incidente, toda la información, bases de datos y documentos se mantienen resguardados. Autoridades anunciaron que se presentará una denuncia ante el Ministerio Público para investigar el origen del ataque.
En el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, la magistrada presidenta de la CC, Annabella Morfin, ofreció detalles este miércoles 12 de agosto sobre la situación que se detectó y el seguimiento que se está dando tras la intrusión.
Mencionó que, según los informáticos de la Corte, principalmente el objetivo de un ciberataque es obtener una recompensa económica, en general mediante el secuestro y encriptación de la información a cambio de un rescate.
Morfin resaltó que, aunque los atacantes lograron cifrar los datos, la CC tenía respaldos y pudo restaurar sus archivos. Sin embargo, señaló que esto causó retrasos en las actividades cotidianas debido al tiempo requerido para recuperar los sistemas.
¿Podría haber otras razones tras el ataque?
Consultada sobre si los atacantes buscaron acceder a documentos específicos, la magistrada recordó que las resoluciones de la Corte son de acceso público, pues se notifican y se publican en el diario oficial, por lo que no cree que el intento fuera acceder a información confidencial.
Al preguntar sobre si existió una petición de rescate, la presidenta aclaró que no se abrieron los enlaces sospechosos por seguridad y para evitar que el riesgo aumentara. Por lo tanto, nunca supieron si existió una demanda económica.
Morfin fue consultada sobre la posibilidad de que el ataque tuviera intenciones más allá de lo económico, como crear tensiones internas o influir en la presidencia de la Corte. Respondió que, si bien es una posibilidad, sería una mera especulación y hasta ahora no existen pruebas para afirmarlo.
Buscan identificar origen y fortalecer sistemas
Sobre las vulnerabilidades, la magistrada recalcó que "no hay sistema perfecto" y que los ciberataques suelen aprovecharse de las sofisticaciones tecnológicas modernas, por lo cual la actualización y adaptación es clave para mantenerse protegidos.
En torno a las sesiones virtuales, tema recurrente tras el ataque, Morfin indicó que prefiere las reuniones presenciales porque facilitan la discusión y la toma de acuerdos. Admitió que la presencialidad es ahora más necesaria tras la experiencia del incidente tecnológico.
Finalmente, sobre la denuncia en el Ministerio Público, la presidenta reiteró que se busca identificar el origen y la intencionalidad del ataque, así como a los posibles responsables, para esclarecer el caso y fortalecer la seguridad institucional. "Se tiene que tener certeza sobre la procedencia", puntualizó.