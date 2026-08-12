Cristiano se solidariza con Messi tras la muerte de su padre

La muerte de Jorge Messi, padre y figura fundamental en la carrera de Lionel Messi, provocó una ola de mensajes de solidaridad para el capitán argentino. Entre ellos destacó el de Cristiano Ronaldo, quien dejó de lado cualquier rivalidad deportiva para acompañar a su histórico compañero de profesión en uno de los momentos más difíciles de su vida. "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el portugués, en un gesto que volvió a demostrar que, más allá de la competencia dentro de la cancha, existen circunstancias que trascienden al fútbol.
Cristiano Ronaldo, quien también perdió a su padre cuando comenzaba su carrera profesional, conoce de cerca el impacto de una pérdida de esa magnitud. Su mensaje para Messi, breve pero cargado de empatía, dejó en segundo plano la histórica rivalidad entre ambos y puso el foco en algo mucho más importante: la solidaridad entre dos de los grandes protagonistas de la historia del fútbol.
Messi recuerda a su padre con mucho amor y cariño
Messi, de 39 años, compartió este miércoles una fotografía junto a su padre y un extenso mensaje en el que expresó el profundo dolor que le provoca su partida. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", confesó el delantero del Inter Miami. Jorge Messi falleció el pasado sábado a los 68 años y su hijo viajó junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos a Rosario, donde el domingo se realizó una ceremonia íntima para despedir sus restos.
En su mensaje, Messi también recordó los últimos meses junto a su padre y reveló que uno de los grandes deseos de Jorge era verlo disputar el que sería su último Mundial. "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", relató. El argentino contó además cuánto extrañó sus mensajes después de cada partido y reconoció el esfuerzo físico que realizó durante el torneo: "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude". Pese a no conseguir el título, Messi aseguró que disfrutó la experiencia junto a sus compañeros y admitió: "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".
La relación entre ambos trascendió ampliamente el vínculo entre padre e hijo. Jorge fue representante y administrador de la carrera de Messi desde sus primeros pasos y desempeñó un papel decisivo en su llegada al Barcelona en 2000. Por ello, la despedida dejó al futbolista frente a una ausencia que todavía le resulta difícil asimilar. "Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", escribió.