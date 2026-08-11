 Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprenden con su boda
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¡Se casaron! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprenden al mundo con su boda

¡Finalmente llegó el “sí, quiero”! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron y sorprendieron al mostrar sus alianzas.

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Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo / FOTO: Cristiano Ronaldo
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Después de casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se convirtieron en marido y mujer. La pareja compartió la noticia este martes 11 de agosto de 2026 en sus redes sociales.

La noticia comenzó a tomar fuerza después de que Cristiano y Georgina compartieran una publicación conjunta en Instagram que inicialmente dejó muchas preguntas. La imagen muestra sus manos entrelazadas y, especialmente, las alianzas doradas que ambos llevan en sus dedos.

Cristiano acompañó la fotografía únicamente con "C♡G", las iniciales de sus nombres separadas por un corazón. No hicieron falta demasiadas palabras: la imagen de los recién casados provocó inmediatamente una avalancha de felicitaciones.

La fotografía también resolvió parte del misterio que había rodeado a la pareja durante los últimos días, cuando comenzaron a circular versiones sobre la cercanía de su matrimonio. Sin embargo, la ceremonia finalmente se habría realizado lejos del enorme espectáculo mediático que muchos esperaban.

Una boda íntima en Portugal

De acuerdo con People, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez eligieron Cascais, Portugal, para celebrar su matrimonio mediante una ceremonia civil íntima.

La elección del país tiene un significado especial para el futbolista, nacido en Madeira y una de las figuras portuguesas más reconocidas internacionalmente.

Por ahora, la pareja ha mantenido reservados muchos de los detalles. No se han difundido públicamente imágenes de la ceremonia, el vestido de Georgina, la lista completa de invitados o información sobre una posible celebración.

Precisamente esa discreción contrasta con la enorme atención que había generado su boda durante los últimos días.

Los rumores provocaron una curiosa confusión en Madeira

La expectativa era tan grande que apenas unos días antes ocurrió una situación insólita en Funchal, Madeira.

El pasado 8 de agosto, cientos de personas llegaron hasta la Catedral de Funchal después de que circularan rumores de que Cristiano y Georgina se casarían allí. El problema fue que la boda que se celebraba correspondía en realidad a otra pareja, Nicole y Fábio. Cristiano incluso reaccionó con humor a la confusión en redes sociales.

Aquello parecía descartar una boda inmediata. Sin embargo, apenas tres días después, Cristiano y Georgina sorprendieron mostrando sus alianzas en redes sociales.

De una tienda en Madrid al altar

La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando se conocieron en Madrid mientras ella trabajaba en una tienda de Gucci.

Desde entonces, su relación se convirtió en una de las más conocidas del mundo del entretenimiento y el deporte. Juntos construyeron una numerosa familia y Georgina acompañó al portugués durante diferentes etapas de su carrera profesional.

La pareja también atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida en 2022, cuando anunciaron la muerte de uno de los mellizos que esperaban. Su hija Bella Esmeralda sobrevivió y ambos hablaron posteriormente del impacto que aquella pérdida tuvo sobre su familia.

Georgina había anunciado el compromiso un año atrás

Curiosamente, la boda se produjo exactamente un año después de uno de los momentos más importantes de su relación.

El 11 de agosto de 2025, Georgina anunció públicamente que Cristiano le había pedido matrimonio. La empresaria mostró entonces el enorme anillo de compromiso que recibió del futbolista y confirmó que había aceptado la propuesta.

Por el momento se desconoce si la boda fue este 11 de agosto de 2026, o si decidieron brindar la noticia hasta esta fecha.

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