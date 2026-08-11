Vandeweert: Joven que enfrentó el raro trastorno, falleció

Michiel Vandeweert, un joven belga conocido por su lucha contra la progeria, murió a los 28 años, dejando una historia que durante años llamó la atención por su capacidad para superar las expectativas médicas. El joven había sido diagnosticado con esta rara enfermedad genética cuando apenas tenía ocho meses de edad.
La progeria, también conocida como síndrome de Hutchinson-Gilford, es un trastorno genético poco frecuente que provoca un envejecimiento acelerado desde los primeros años de vida. Debido a esta condición, quienes la padecen suelen presentar un desarrollo físico muy diferente al esperado para su edad.
En el caso de Vandeweert, los médicos habían estimado que su esperanza de vida sería considerablemente corta. Sin embargo, logró superar ampliamente las expectativas y vivió hasta los 28 años, convirtiéndose en un caso excepcional entre las personas diagnosticadas con esta enfermedad.
La progeria es una enfermedad genética extremadamente rara. De acuerdo con información médica citada en reportes sobre el caso, afecta aproximadamente a uno de cada ocho millones de niños. La condición provoca un envejecimiento prematuro del organismo y puede estar relacionada con diferentes complicaciones, particularmente problemas cardiovasculares.
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Entre sus características se encuentran el retraso en el crecimiento, baja estatura y peso, cambios en la piel y pérdida de cabello, entre otras manifestaciones físicas. La historia de Michiel también estuvo marcada por la presencia de su hermana Amber, quien igualmente fue diagnosticada con progeria.
Sus padres, Wim y Godelieve Vandeweert, enfrentaron durante años el impacto de la enfermedad y acompañaron a sus hijos en su desarrollo.
Desde pequeño, Michiel tuvo que convivir con una enfermedad para la que no existía una cura, pero su historia trascendió por haber alcanzado una edad que se encontraba muy por encima de la esperanza de vida habitual asociada con la progeria. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo una persona puede superar las expectativas establecidas por una enfermedad poco frecuente.