Múltiple colisión vehicular en Sacatepéquez: heridos y daños

Una múltiple colisión se registró en horas de la tarde de este martes, 11 de agosto, en el kilómetro 31 de la RN-10, en el tramo que comunica desde San Lucas Sacatepéquez hacia Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez. Varias personas resultaron afectadas.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que recibieron alertas con respecto a un accidente de tránsito que se había registrado en el referido sector, por lo que se coordinó la presencia de unidades para atender la emergencia.
"Los técnicos en urgencias médicas laboran en el lugar brindando atención pre-hospitalaria a varias personas heridas, siendo necesario el traslado de una persona de género masculino a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que el resto de lesionados fueron atendidos en el lugar del percance debido a que su estado de salud no ameritaba su ingreso a un centro asistencial.
En el área donde se registró este incidente vial se mantiene un cierre vehicular parcial, por lo que las autoridades pidieron precaución a los usuarios.
Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nueva
Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, dieron a conocer que en horas de la mañana de este martes se registró un fuerte accidente que dejó al menos seis personas heridas.
El incidente ocurrió en la Calle Real y 2ª avenida, frente al cementerio, en la zona 5 de la localidad, donde por causas no establecidas ocurrió una colisión que involucró a los conductores de dos motocicletas.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que, en el momento de la colisión, una de las motocicletas se empotró contra una venta de comida instalada en el sector, donde se encontraban varias personas.
El percance provocó que seis personas resultaran heridas. Equipos de emergencia fueron alertados para brindar asistencia a los afectados y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.