Halloween: The Game algunos países lo prohíben

Los seguidores de Michael Myers esperan con entusiasmo el lanzamiento de Halloween: The Game, uno de los videojuegos de terror más esperados de 2026. Sin embargo, a pocas semanas de su llegada, el título desarrollado por IllFonic se enfrenta a un inesperado obstáculo que impedirá su comercialización oficial en Australia y Nueva Zelanda.
El Australian Classification Board rechazó otorgarle una clasificación al videojuego, una decisión que en la práctica impide que pueda venderse oficialmente en territorio australiano. IllFonic confirmó posteriormente que tampoco comercializará el producto físico o digital en Nueva Zelanda.
La decisión podría parecer previsible teniendo en cuenta que el videojuego está protagonizado por Michael Myers y contiene sangre, asesinatos y violencia intensa. Sin embargo, ninguno de esos elementos fue el responsable.
El motivo está relacionado con la representación de una sustancia controlada dentro del juego. La propia ficha estadounidense de Halloween: The Game en PlayStation advierte sobre contenido de "Use of Drugs", además de violencia intensa, sangre, desnudez, lenguaje fuerte y temas sexuales.
¿Por qué prohibieron Halloween: The Game?
IllFonic explicó que realizó esfuerzos para obtener la clasificación correspondiente en Australia, pero finalmente el organismo encargado decidió rechazarla.
Según la compañía, la negativa no estuvo relacionada con Michael Myers ni con las diferentes maneras en las que el asesino puede eliminar a sus víctimas durante las partidas, sino específicamente con la presencia de una sustancia controlada.
Este detalle resulta especialmente llamativo porque Halloween: The Game pertenece a un género en el que la violencia es una parte fundamental de la experiencia.
En Estados Unidos, por ejemplo, la ficha oficial de PlayStation enumera entre sus contenidos "Blood and Gore" e "Intense Violence", además del uso de drogas. Aun así, el videojuego está disponible para reserva.
¿Qué sustancia aparece en el videojuego?
Hasta ahora, IllFonic se ha referido públicamente al elemento que causó el problema únicamente como una "sustancia controlada", sin precisar en su comunicado cuál es.
Reportes especializados y discusiones de la comunidad apuntan a que se trataría de cannabis y que su utilización estaría relacionada con una ventaja dentro de la jugabilidad. Sin embargo, este detalle no ha sido confirmado oficialmente por el estudio, por lo que debe manejarse como información todavía no corroborada.
La diferencia es importante porque las normas australianas de clasificación han sido especialmente estrictas históricamente cuando el consumo de determinadas sustancias está vinculado a incentivos, recompensas o ventajas dentro de un videojuego.
De hecho, la ficha australiana de PlayStation que permanecía indexada recientemente señalaba "High Impact Drug Use" y "High Impact Violence" entre los contenidos del título.
¿Por qué la violencia de Michael Myers no causó el veto?
Halloween: The Game está diseñado alrededor de una de las figuras más reconocidas del cine slasher.
La historia transportará a los jugadores a Haddonfield durante la noche de Halloween de 1978, recreando el universo de la película original dirigida por John Carpenter.
Los jugadores podrán convertirse en Michael Myers y perseguir a los habitantes del vecindario o asumir el papel de quienes intentan sobrevivir y detener al asesino. El sitio oficial presenta la experiencia como un enfrentamiento de terror asimétrico de uno contra cuatro.
Por eso resulta paradójico que los asesinatos y la violencia explícita no sean los elementos que terminaron provocando el problema con la clasificación australiana.
¿Qué pasará con Halloween: The Game en Nueva Zelanda?
IllFonic aseguró que la situación significa que no podrá vender oficialmente las versiones físicas o digitales de Halloween: The Game tanto en Australia como en Nueva Zelanda.
Sin embargo, existe una diferencia importante: Nueva Zelanda posee su propio sistema de clasificación. Reportes surgidos tras la controversia indican que el juego no habría sido presentado ante el organismo neozelandés y que la decisión de no comercializarlo allí estaría vinculada a la estrategia regional del editor tras el rechazo australiano, más que a un veto independiente de las autoridades de Nueva Zelanda.
Por ello, aunque suele hablarse de una "prohibición" en ambos países, el rechazo formal conocido corresponde al Australian Classification Board.
¿De qué trata Halloween: The Game?
La propuesta está inspirada directamente en Halloween, la película de terror de 1978 que convirtió a Michael Myers en uno de los asesinos más reconocibles de la historia del cine.
La acción se desarrolla en Haddonfield durante la noche de Halloween. Mientras Myers acecha a sus víctimas, los demás jugadores deberán trabajar juntos para proteger a los habitantes, advertir a los vecinos y conseguir ayuda policial.
El videojuego ofrecerá partidas multijugador asimétricas en las que una persona controla al asesino mientras hasta cuatro jugadores intentan detenerlo. Además, contará con una experiencia para un solo jugador.
IllFonic desarrolla el proyecto y comparte labores de publicación con Gun Interactive. La participación de John Carpenter, creador y director de la película original, también ha sido uno de los grandes atractivos alrededor del proyecto.
¿Cuándo se estrena Halloween: The Game?
A pesar de la controversia en Australia y Nueva Zelanda, el lanzamiento internacional continúa programado para el 8 de septiembre de 2026.
Halloween: The Game estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Tanto Steam como las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox mantienen esa fecha para los mercados donde podrá comercializarse.