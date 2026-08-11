La sorprendente reacción de Rosalía al recibir flores de un fan

El pasado domingo 9 de agosto, Rosalía se presentó en Río de Janeiro (Brasil) con su gira LUX Tour 2026, el cual ha resultado un éxito.
Sin embargo, la cantante española jamás imaginó que recibiría tremendo golpe en la cara en pleno escenario.
Y es que justo al terminar uno de sus temas, levantó uno de sus brazos al finalizar la coreografía y se quedó contemplando el estallido del público, pero uno de sus fans puso en peligro su seguridad al lanzar a la tarima un ramo de flores que impactó en la cara de la cantante.
Pero aunque obviamente la persona que lanzó este regalito no quería golpear en el rostro a la exponente del género urbano, su desatinada muestra de cariño no terminó del todo bien y le dio en el rostro a Rosalía, quien simplemente cerró los ojos y recibió el golpe con una sonrisa un tanto sarcástica.
La reacción de Rosalía al recibir el golpe fue; sin embargo, muy sutil, ya que en vez de enfadarse con la persona que le lanzó las flores, hizo un gesto como si tuviera un arco y le lanzó una flecha.
Esto ha hecho que muchos criticaran al responsable de tal acto, ya que creen que debería haber tenido mucho más cuidado al hacerlo, así que la indignación no se hizo esperar.
En sus palabras
Rosalía es una de las cantantes más fuertes en la industria musical; de hecho, su talento y propuesta artística la ha llevado a conquistar escenarios alrededor del mundo. Sin embargo, enfrentarse a la fama no es una tarea fácil.
La propia Rosalía ha decidido mostrar ese lado menos conocido de su carrera a través de su Substack, donde escribe directamente para sus seguidores y comparte reflexiones, experiencias y pensamientos personales sobre la fama y, especialmente, sobre lo que significa para ella vivir la llamada tour life.
"No me extraña que la mayoría de artistas suelan rajar del tour life y muchos se den a cualquier anestésico para sobrellevarla porque la tour life no es una broma. Precisamente por eso intentas construirte un hogar allí donde vas... nada ni nadie te prepara realmente para construir y destruir tu casa cada día", enfatizó.
En ese mismo texto, la intérprete reflexiona sobre lo que implica llevar una vida nómada y reconoce que no es un estilo de vida para cualquiera. Para ella, recorrer el mundo constantemente exige desarrollar un profundo grado de desapego.
"A veces lloras, a menudo disocias y, en un buen día, pronuncias en voz baja un ‘adiós’ que te hace sentir un poco mejor mientras cierras la puerta", señaló Rosalía.