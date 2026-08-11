 Ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidad
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Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidad

El alto tribunal constitucional presentará la denuncia en el Ministerio Público.

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La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Anabella Morfín, confirmó este martes 11 de agosto que hubo un ataque cibernético contra el alto tribunal. La información surge después de reportarse fallas en el sistema de casillero electrónico que, hasta el momento, no han sido solventadas.

La togada fue consultada por Emisoras Unidas para darle seguimiento al tema, pues desde ayer se notificó a la ciudadanía la existencia de dificultades técnicas temporales y se indicó que se trabajaba para solucionar los inconvenientes.

En ese sentido, Morfín reveló que se detectó la intrusión en la red, pero aseguró que afortunadamente se tiene resguardada toda la base de datos y documentos de la Corte.

Asimismo, la entrevistada explicó que se planteará una denuncia ante el Ministerio Público para investigar la procedencia del referido ataque.

CC explica situación tras ciberataque

Tras la información que brindó Morfín a Emisoras Unidas, la CC emitió un comunicado para ampliar detalles con respecto al ataque cibernético del que fue objeto, en el que indicó que la situación ha provocado afectaciones temporales en la disponibilidad de algunos de los servicios tecnológicos.

Según el tribunal, la intrusión en los sistemas informáticos institucionales ocurrió el 10 de agosto y desde que se identificó se activaron los protocolos de seguridad y contingencia correspondientes.

Asimismo, señaló que el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información del Tribunal inició las acciones necesarias para contener la situación, evaluar el alcance del suceso y trabajar en el restablecimiento seguro y progresivo de los servicios afectados.

"Respecto de la información contenida en los servidores y demás estructura especializada objeto del ataque, esta cuenta con respaldos institucionales íntegros y disponibles para su restauración oportuna", aseguró la CC.

Finalmente, el tribunal reafirmó que la seguridad, integridad y continuidad de sus servicios constituyen una prioridad y expresó que se mantiene el seguimiento correspondiente para reducir los riesgos asociados a estas amenazas.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

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