 Jóvenes guatemaltecos reciben becas
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Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjero

La cooperación entre la República de China (Taiwán) y Guatemala permitió beneficiar a 70 jóvenes guatemaltecos con becas para estudios superiores, buscando potenciar su formación en áreas clave como salud, tecnología y desarrollo sostenible.

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Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudios en el extranjero., Omar Solís/Emisoras Unidas
Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudios en el extranjero. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Setenta jóvenes guatemaltecos recibieron becas para cursar estudios superiores en la República de China (Taiwán), fortaleciendo la cooperación educativa con Guatemala. La ceremonia tuvo lugar este martes, 11 de agosto, en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura y contó con la presencia de la vicepresidenta Karin Herrera, la embajadora Vivia Chang y el secretario de SEGEPLAN, Carlos Mendoza.

Las autoridades felicitaron a los seleccionados y subrayaron el valor de la educación como motor del desarrollo del país. Entre 2024 y 2026, Guatemala ha visto un crecimiento sostenido en la entrega de estas becas, alcanzando un total de 175 beneficiados: 45 en 2024, 60 en 2025 y 70 en 2026.

Las becas se distribuyeron en cuatro programas de cooperación:

  • 42 Becas MOFA del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán
  • 2 Becas MOFA en Salud para formar profesionales del sector salud
  • 16 Becas ICDF del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán
  • 10 Becas HUAYU enfocadas en promover el estudio del idioma chino mandarín y el intercambio cultural

Formación en áreas estratégicas para Guatemala

La mayoría de los jóvenes seleccionados se embarcarán en programas de maestrías y licenciaturas en una diversidad de áreas que han sido identificadas como prioritarias para el desarrollo de Guatemala. Estas especialidades incluyen:

  • Diseño e Innovación
  •  Diseño y Comunicación Visual
  • Diseño Gráfico en Industrias Creativas
  • Ingeniería Biomédica
  • Estadística y Ciencia de Datos
  • Maestrías Internacionales en Inteligencia Artificial y Aplicaciones
  • Tecnología Agrícola Global y Ciencias Geomática
  • Biotecnología y Asuntos Marinos
  • Negocios de la Salud
  • Reducción de Riesgos de Desastres
  • Administración de Empresas Internacionales
  • Relaciones Internacionales y Diplomáticas
  • Psicología
  • Arquitectura
  • Educación y Estudios del Futuro
  • Desarrollo de Recursos Humanos
  • Artes y Turismo Internacional

Estas disciplinas no son aleatorias; responden directamente a las necesidades urgentes de Guatemala en campos como la innovación, la transformación digital, la salud, la agricultura, la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible. La formación en estas áreas estratégicas es crucial para construir el capital humano que el país requiere para enfrentar los desafíos del futuro.

Aplicación para becas

El Gobierno de Guatemala informó que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segepla), a través de su Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo, coordina los temas a cargo de las becas.

Se indicó que esa unidad tiene a su cargo del proceso de convocatoria, postulación, verificación de requisitos y selección, asegurando que estas oportunidades lleguen a jóvenes talentosos de diferentes regiones.

Quienes deseen postularse para futuras convocatorias pueden consultar el portal oficial de becas de Segeplan: https://becas.segeplan.gob.gt/.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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