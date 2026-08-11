Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández

Los seguidores de la música romántica tienen una cita especial este agosto. Mocedades regresará a Guatemala para ofrecer un concierto en el Teatro Nacional, una velada que promete recorrer varias décadas de éxitos y que contará con la participación del cantante mexicano Alex Fernández como invitado especial.
La presentación se realizará el viernes 21 de agosto de 2026 en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido popularmente como Teatro Nacional. Alex Fernández será el encargado de abrir el espectáculo antes de dar paso a la agrupación española.
La expectativa aumenta conforme se acerca la fecha. Este martes 11 de agosto, Ticketasa recordó en sus redes sociales que faltan solamente 10 días para el concierto y destacó la oportunidad de reencontrarse con canciones que han acompañado historias y recuerdos de varias generaciones.
Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketasa, según la información difundida por los organizadores.
Mocedades vuelve a encontrarse con el público guatemalteco
La agrupación española mantiene una relación especial con Latinoamérica, región que ha sido fundamental para la permanencia de sus canciones durante más de cinco décadas.
En los días previos a su llegada, Mocedades dedicó un mensaje a sus seguidores guatemaltecos. Su regreso permitirá escuchar en vivo algunos de los temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. "Eres tú", "Tómame o déjame", "Amor de hombre" y "¿Quién te cantará?" permanecen entre las canciones emblemáticas de su repertorio.
El espectáculo también llega en un momento especial para Mocedades, que continúa celebrando una trayectoria cercana a las seis décadas y mantiene una activa agenda internacional durante 2026.
Mocedades, casi seis décadas haciendo historia
La historia de Mocedades comenzó a finales de los años 60 en Bilbao, España. Sus orígenes se remontan a Voces y Guitarras, formación integrada inicialmente por las hermanas Uranga y un grupo de amigos. El productor Juan Carlos Calderón descubrió su propuesta y posteriormente el conjunto adoptó el nombre con el que alcanzaría fama internacional.
Uno de los momentos decisivos llegó en 1973, cuando representaron a España en el Festival de Eurovisión con "Eres tú". La canción terminó en segundo lugar, pero su repercusión trascendió la competencia y posteriormente alcanzó gran popularidad internacional, incluido Estados Unidos.
A partir de allí llegaron otros temas que consolidaron al grupo, entre ellos "Tómame o déjame", "La otra España", "El vendedor" y "¿Quién te cantará?". Durante la década de 1980 continuaron cosechando éxitos con canciones como "Amor de hombre".
La agrupación ha experimentado numerosos cambios de integrantes durante su extensa trayectoria.
¿Quién es Alex Fernández, el invitado especial?
La noche tendrá además un componente mexicano. Alex Fernández será el invitado especial y abrirá el concierto antes de la presentación de Mocedades.
El cantante pertenece a una de las familias más importantes de la música regional mexicana: es hijo de Alejandro Fernández y nieto del fallecido Vicente Fernández.
Aunque inicialmente estudió Administración de Empresas, terminó siguiendo el camino musical de su familia bajo el impulso de su abuelo. En 2019 publicó su primer álbum, "Sigue la Dinastía", trabajo que recibió una nominación al Latin Grammy y marcó formalmente el comienzo de su propia trayectoria artística.
Alex ha buscado conservar la esencia del mariachi y la música ranchera sin limitarse a reproducir exactamente el estilo de su padre o de su abuelo. Su participación en Guatemala representa así el encuentro de dos tradiciones musicales: la canción romántica española de Mocedades y el regional mexicano de la familia Fernández.
La combinación de Mocedades y Alex Fernández convierte el espectáculo en un encuentro entre artistas separados por generaciones, pero unidos por canciones centradas en el amor, el desamor y la nostalgia.