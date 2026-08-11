 Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández
Farándula

Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especial

Mocedades regresa a Guatemala con sus grandes clásicos y tendrá como invitado especial a Alex Fernández, heredero de una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Conoce la fecha, lugar y detalles del concierto.

Compartir:
Mocedades y Alex Fernández, Redes sociales
Mocedades y Alex Fernández / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los seguidores de la música romántica tienen una cita especial este agosto. Mocedades regresará a Guatemala para ofrecer un concierto en el Teatro Nacional, una velada que promete recorrer varias décadas de éxitos y que contará con la participación del cantante mexicano Alex Fernández como invitado especial.

La presentación se realizará el viernes 21 de agosto de 2026 en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido popularmente como Teatro Nacional. Alex Fernández será el encargado de abrir el espectáculo antes de dar paso a la agrupación española.

La expectativa aumenta conforme se acerca la fecha. Este martes 11 de agosto, Ticketasa recordó en sus redes sociales que faltan solamente 10 días para el concierto y destacó la oportunidad de reencontrarse con canciones que han acompañado historias y recuerdos de varias generaciones.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketasa, según la información difundida por los organizadores.

Mocedades vuelve a encontrarse con el público guatemalteco

La agrupación española mantiene una relación especial con Latinoamérica, región que ha sido fundamental para la permanencia de sus canciones durante más de cinco décadas.

En los días previos a su llegada, Mocedades dedicó un mensaje a sus seguidores guatemaltecos. Su regreso permitirá escuchar en vivo algunos de los temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. "Eres tú", "Tómame o déjame", "Amor de hombre" y "¿Quién te cantará?" permanecen entre las canciones emblemáticas de su repertorio.

El espectáculo también llega en un momento especial para Mocedades, que continúa celebrando una trayectoria cercana a las seis décadas y mantiene una activa agenda internacional durante 2026.

Mocedades, casi seis décadas haciendo historia

La historia de Mocedades comenzó a finales de los años 60 en Bilbao, España. Sus orígenes se remontan a Voces y Guitarras, formación integrada inicialmente por las hermanas Uranga y un grupo de amigos. El productor Juan Carlos Calderón descubrió su propuesta y posteriormente el conjunto adoptó el nombre con el que alcanzaría fama internacional.

Uno de los momentos decisivos llegó en 1973, cuando representaron a España en el Festival de Eurovisión con "Eres tú". La canción terminó en segundo lugar, pero su repercusión trascendió la competencia y posteriormente alcanzó gran popularidad internacional, incluido Estados Unidos.

A partir de allí llegaron otros temas que consolidaron al grupo, entre ellos "Tómame o déjame", "La otra España", "El vendedor" y "¿Quién te cantará?". Durante la década de 1980 continuaron cosechando éxitos con canciones como "Amor de hombre".

La agrupación ha experimentado numerosos cambios de integrantes durante su extensa trayectoria.

¿Quién es Alex Fernández, el invitado especial?

La noche tendrá además un componente mexicano. Alex Fernández será el invitado especial y abrirá el concierto antes de la presentación de Mocedades.

El cantante pertenece a una de las familias más importantes de la música regional mexicana: es hijo de Alejandro Fernández y nieto del fallecido Vicente Fernández.

Aunque inicialmente estudió Administración de Empresas, terminó siguiendo el camino musical de su familia bajo el impulso de su abuelo. En 2019 publicó su primer álbum, "Sigue la Dinastía", trabajo que recibió una nominación al Latin Grammy y marcó formalmente el comienzo de su propia trayectoria artística.

Alex ha buscado conservar la esencia del mariachi y la música ranchera sin limitarse a reproducir exactamente el estilo de su padre o de su abuelo. Su participación en Guatemala representa así el encuentro de dos tradiciones musicales: la canción romántica española de Mocedades y el regional mexicano de la familia Fernández.

La combinación de Mocedades y Alex Fernández convierte el espectáculo en un encuentro entre artistas separados por generaciones, pero unidos por canciones centradas en el amor, el desamor y la nostalgia.

En Portada

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidad

03:42 PM, Ago 11
Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjerot
Nacionales

Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjero

03:35 PM, Ago 11
Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquezt
Nacionales

Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquez

02:38 PM, Ago 11
Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especialt
Farándula

Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especial

03:22 PM, Ago 11
Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicost
Deportes

Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicos

01:45 PM, Ago 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosNoticias de GuatemalaEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar