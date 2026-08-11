Enfermedad de Hashimoto que padece Yahir

El cantante Yahir sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 al revelar que recientemente fue diagnosticado con la enfermedad de Hashimoto. Se trata de un padecimiento que, según explicó, puede dejarlo sin energía y ha comenzado a modificar algunas de sus actividades cotidianas.
Durante una conversación dentro del reality, el intérprete contó que recibió el diagnóstico aproximadamente un mes antes de ingresar al programa y que todavía está aprendiendo a reconocer la manera en que esta enfermedad afecta su organismo. Su confesión también generó una conexión con Cynthia Klitbo, quien ha hablado públicamente de vivir con el mismo padecimiento.
La enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, es un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides. En esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca por error las células de la tiroides, lo que puede disminuir progresivamente su capacidad para producir hormonas.
La tiroides es una pequeña glándula ubicada en la parte frontal del cuello y sus hormonas participan en la regulación de diferentes funciones del organismo. En la mayoría de los casos, Hashimoto termina provocando hipotiroidismo, es decir, una actividad insuficiente de la tiroides.
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Uno de los síntomas que más llamó la atención en el caso de Yahir es el cansancio, pues el cantante explicó que en ocasiones la falta de energía puede ser tan intensa que necesita retirarse a descansar temprano. De acuerdo con Mayo Clinic y NIDDK, entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran la fatiga, somnolencia, sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, debilidad muscular, caída del cabello y problemas de memoria o concentración.
Sin embargo, no todas las personas presentan los mismos síntomas y, especialmente al inicio, algunas pueden no notar ninguna señal.
El diagnóstico de la enfermedad de Hashimoto requiere valoración médica y puede incluir análisis de sangre para revisar los niveles de las hormonas tiroideas, como la TSH y la T4, además de pruebas para detectar anticuerpos relacionados con la enfermedad. Cuando Hashimoto provoca hipotiroidismo, uno de los tratamientos utilizados es la levotiroxina, una hormona sintética que reemplaza la tiroxina que la tiroides ya no produce en cantidades suficientes.