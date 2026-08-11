 Fátima Bosch revela impactante confesión sobre Guatemala
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universo, hace tremenda confesión sobre Guatemala durante su visita al Palacio Nacional

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, regresó a Guatemalapara cumplir una extensa agenda que la ha llevado por varios departamentos.

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Fátima Bosch, Fátima Bosch
Fátima Bosch / FOTO: Fátima Bosch
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La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió a Guatemala siete meses después de su primera visita al país y, durante su recorrido, ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de su gira internacional. La mexicana llegó a Guatemala el 5 de agosto para participar en diferentes actividades sociales, culturales y relacionadas con Miss Universo Guatemala 2026.

Su agenda incluyó visitas a Quetzaltenango, Quiché, Santa Lucía Cotzumalguapa, Antigua Guatemala, Santa Catarina Pinula y la Ciudad de Guatemala. Uno de los momentos centrales de su visita ocurrió el sábado 8 de agosto, cuando Fátima Bosch asistió como invitada de honor a la elección y coronación de Miss Universo Guatemala 2026, realizada en el Parque de la Industria.

La reina mexicana apareció luciendo la corona que la identifica como Miss Universo y recibió una cálida bienvenida del público. Cabe destacar que, su segunda visita a Guatemala también ha tenido un fuerte componente social.

Bosch se convirtió en la primera Miss Universo en visitar Quiché, donde compartió con niños y adultos mayores. Además, tuvo un emotivo encuentro con personas de la tercera edad durante su recorrido por el país. Otro de los momentos que conquistó a sus seguidores ocurrió en Villa de las Niñas, donde regresó por petición de las propias estudiantes.

Más de la visita de Fátima Bosch

Cerca de 800 jóvenes la recibieron entre música, aplausos, bailes y abrazos. Posteriormente, visitó Antigua Guatemala, donde estuvo en el Hogar Virgen del Socorro y recibió el reconocimiento como Visitante Distinguida.

Este martes 11 de agosto, la agenda de Fátima Bosch en Guatemala llegó a uno de sus puntos más importantes con su visita al Palacio Nacional de la Cultura, donde también sostuvo una reunión con la vicepresidenta Karin Herrera.

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La intérprete reveló que encontró en una popular plataforma una fuente de ingresos que terminó siendo mucho más importante de lo que imaginaba.

Durante su recorrido, la Miss Universo no dudó en expresar su admiración por el país y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: "Tienen un país hermoso", dijo Fátima Bosch. La declaración resume parte de la conexión que la reina de belleza ha mostrado con Guatemala desde su primera visita.

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