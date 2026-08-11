Estrella de Harry Potter triunfó en OnlyFans

La actriz británica Jessie Cave, conocida mundialmente por interpretar a Lavender Brown en Harry Potter, reveló que su incursión en OnlyFans terminó convirtiéndose en una de las decisiones económicas más importantes de su vida. La artista aseguró que en poco más de un año consiguió ganar más dinero del que había obtenido durante toda su carrera como actriz.
Cave abrió su cuenta en marzo de 2025, en medio de una complicada situación económica y familiar. Según explicó en una entrevista con The Times, atravesaba un momento de desesperación y necesitaba encontrar una alternativa laboral que pudiera realizar mientras cuidaba a sus cuatro hijos.
La cifra que consiguió desde sus primeros días en la plataforma llamó especialmente la atención. La actriz de Harry Potter contó que apenas un día después de abrir su cuenta obtuvo más de 15 mil libras esterlinas, alrededor de Q20 mil dólares.
Aunque inicialmente pensó que sería una actividad temporal y que permanecería solamente unos meses, el proyecto se extendió por más de un año. La actriz aseguró que los ingresos obtenidos terminaron siendo superiores a los que había conseguido en toda su trayectoria profesional.
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"Realmente nos ha salvado la vida", explicó Cave al hablar sobre el impacto económico que tuvo esta fuente de ingresos para su familia. A diferencia de la percepción que suele existir sobre OnlyFans, Cave ha explicado que su propuesta no está basada en contenido explícito.
Su contenido gira principalmente alrededor de su larga cabellera, con videos relacionados con el cabello, su textura, peinados y diferentes caracterizaciones.
La actriz encontró así un nicho muy específico que logró atraer a una audiencia interesada en ese tipo de contenido. Sin embargo, también reconoció que enfrentó prejuicios debido a la asociación que existe entre la plataforma y el contenido para adultos.
La historia de Jessie Cave también refleja las dificultades económicas que pueden enfrentar los actores incluso después de participar en franquicias tan exitosas como Harry Potter.