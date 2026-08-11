Inacif envía resultados de exámenes médicos a Zamora

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó este martes, 11 de agosto, que ya entregó los resultados de los estudios médicos que se le realizaron al periodista José Rubén Zamora, los cuales fueron ordenados por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.
La instrucción para que el fundador del diario el Periódico fuera evaluado se emitió en seguimiento de una solicitud presentada por su defensa para que se le conceda un permiso para viajar a Estados Unidos por temas de salud.
Según Zamora, padece secuelas en la columna, rodilla, hombro y arterias derivadas de una caída y de las condiciones del tiempo que pasó en prisión, por ello espera poder someterse a procedimientos médicos, previstos entre el 25 de agosto y 20 de septiembre.
La audiencia donde fue conocida la solicitud se llevó a cabo la semana pasada. En esa ocasión, los jueces emitieron la orden de evaluación médica y señalaron que será en la próxima diligencia, programada para el jueves 13 de agosto, que se conocerá el informe del Inacif y se podría estar resolviendo la petición.
Zamora espera obtener orden para viajar
Tras finalizar la audiencia del pasado 6 de agosto en la que se presentó su solicitud de viaje, el periodista indicó que esperaba que el Inacif lo recibiera rápidamente para poder ser evaluado y poder completar esa y otras gestiones antes de poder realizar su viaje, en el que espera cumplir una cita médica en el extranjero.
"Estoy tranquilo de que seguramente el Inacif va a confirmar los problemas que estoy experimentando y de esa manera espero que también me dé tiempo de sacar la visa. Yo tuve visa 55 años, pero al entrar a un proceso perdés la visa y hay que ver si me la dan a tiempo para cumplir con la cita porque ya la he cambiado tres veces", dijo.
Zamora mencionó que estuvo prácticamente 1 mil 300 días preso, por lo que se ha sometido a una serie de tratamientos y evaluaciones en el país tras presentar secuelas por problemas en una rodilla y una caída que sufrió en la que se lastimó la columna. "Tuve que aprender a caminar otra vez, hago muchísimo ejercicio", mencionó, a la vez que compartió que, con estas y otras condiciones que presenta, terminar en una silla de ruedas es un escenario posible.
Por aparte, indicó que está en seguimiento de su situación de salud con un cardiólogo y más especialistas debido a lo que describió como sus "achaques", por lo que reiteró que espera poder avanzar en obtener la atención médica que requiere.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7