 Tribunal evalúa petición de Zamora para salir del país
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Tribunal pide evaluación del Inacif antes de resolver petición de Zamora para salir del país

El periodista busca obtener una autorización judicial para viajar a Estados Unidos por temas de salud.

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El periodista José Rubén Zamora acudió a una audiencia de revisión de medidas el jueves, 6 de agosto de 2026, en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
El periodista José Rubén Zamora acudió a una audiencia de revisión de medidas el jueves, 6 de agosto de 2026, en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Noveno de Sentencia Penal llevó a cabo este jueves, 6 de agosto, la audiencia la solicitud de cambio de medidas de coerción del periodista José Rubén Zamora, quien busca la autorización para salir del país por motivos de salud.

Los jueces escucharon los argumentos expresados por la defensa del fundador del diario el Periódico; sin embargo, por el momento, no han emitido una resolución al respecto debido a que consideraron que se debe conocer su estado de salud.

En ese sentido, el tribunal le ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicar pruebas médicas al sindicado, así como emitir el informe correspondiente con respecto a la opinión técnica que emita el médico forense.

Según lo expuesto, esto corresponde previo a resolver si se autoriza que pueda dejar el territorio guatemalteco temporalmente con el fin de viajar a Estados Unidos para someterse a evaluaciones médicas del 25 de agosto al 20 de septiembre.

La audiencia para darle seguimiento al tema y que se exponga la decisión sobre esta petición, con base a los exámenes que realice el Inacif, quedó programada para el próximo jueves, 13 de agosto, a las 08:30 horas.

El tribunal señaló que no solo está pendiente de resolver el referido tema, sino que también hay memoriales pendientes, entre ellos una recusación.

Zamora se pronuncia

Tras finalizar la audiencia, el periodista indicó que espera que el Inacif lo reciba rápidamente para poder ser evaluado y poder completar esa y otras gestiones antes de poder realizar su viaje, en el que espera cumplir una cita médica programada para el 28 de agosto.

"Estoy tranquilo de que seguramente el Inacif va a confirmar los problemas que estoy experimentando y de esa manera espero que también me dé tiempo de sacar la visa. Yo tuve visa 55 años, pero al entrar a un proceso perdés la visa y hay que ver si me la dan a tiempo para cumplir con la cita porque ya la he cambiado tres veces", dijo.

Zamora mencionó que estuvo prácticamente 1 mil 300 días preso, por lo que se ha sometido a una serie de tratamientos y evaluaciones en el país tras presentar secuelas por problemas en una rodilla y una caída que sufrió en la que se lastimó la columna. "Tuve que aprender a caminar otra vez, hago muchísimo ejercicio", mencionó, a la vez que compartió que, con estas y otras condiciones que presenta, terminar en una silla de ruedas es un escenario posible.

Por aparte, indicó que está en seguimiento de su situación de salud con un cardiólogo y más especialistas debido a lo que describió como sus "achaques", por lo que reiteró que espera poder avanzar en obtener la atención médica que requiere.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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