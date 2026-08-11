 Yanet García revela su orientación sexual en LCDLF
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Yanet García sorprende al revelar su orientación sexual en La Casa de Los Famosos

La modelo de OnlyFans compartió detalles de su vida íntima durante una charla con sus compañeros.

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Yanet García sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al confesar que es demisexual durante una charla que subió de tono por las confesiones personales.

La famosa conductora y modelo conocida como "La Chica del Clima" explicó abiertamente cómo vive sus relaciones y dejó claro que para ella es fundamental establecer primero un vínculo emocional antes de iniciar cualquier relación íntima.

Mientras conversaba con Ese Pérez y Gema Garoa, Yanet García contó que en Nueva York, ciudad donde vive hace varios años y posee una lujosa propiedad, ha mantenido su forma particular de relacionarse sentimentalmente.

"Yo soy demisexual. Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos de que tenga una conexión emocional primero", expresó ante la mirada sorprendida de los demás habitantes.

La demisexualidad, según Yanet García, implica que la atracción sexual solo aparece después de crear lazos emocionales significativos. Subrayó que no es una decisión basada en normas sociales ni una cuestión de abstinencia deliberada, sino una característica inherente a su forma de sentir y vivir las relaciones.

En su testimonio, la participante de La Casa de los Famosos México subrayó que no disfruta en absoluto de los encuentros casuales o de las relaciones que se basan puramente en la diversión momentánea.

Para ella, es una necesidad fundamental conocer a fondo a la persona, entender su mente, sus valores y su esencia, antes de poder dar cualquier paso hacia la intimidad física. Esta necesidad de profundidad emocional es lo que define su experiencia en las relaciones.

¿Qué es la demisexualidad?

Según el portal especializado Psicología y Mente, la demisexualidad es una orientación sexual donde la atracción sexual solo surge después de crear un lazo emocional importante. Esto significa que una persona demisexual puede no sentir ningún tipo de interés sexual hacia desconocidos, sin importar su atractivo físico, hasta que logra esa conexión emocional significativa.

En el caso de Yanet García, dejó en claro que para ella, el aspecto emocional es clave, y sin esa base no puede emprender una relación íntima.

¡Irreconocible! Yanet García se muestra sin nada de maquillaje y la comparan con Gomita y Lapizito

La modelo de OnlyFans dejó a todos con la boca abierta al mostrarse al natural durante su participación en La Casa de los Famosos.

Algunas características que pueden ayudar a identificar la demisexualidad son:

  • No experimentar atracción sexual hasta haber establecido un vínculo emocional.
  • Sentir atracción solo después de una amistad o relación cercana.
  • Dar más importancia a la intimidad emocional que a la actividad sexual.
  • Tardar más tiempo que otros en percibir atracción sexual.
  • Dificultad para sentirse atraído por alguien que apenas conoce.

Además de Yanet García, otras celebridades como Megan Fox, Evan Rachel Wood y Shailene Woodley han hablado públicamente sobre cómo viven la demisexualidad y su forma de experimentar la atracción.

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