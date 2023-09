Ella es la nueva “chica del clima” que conquista en redes sociales

Marisol Dovala, la nueva “chica del clima“, es una joven mexicana que se ha convertido en una sensación en las redes sociales y en la televisión por su carisma, belleza y talento. La originaria de Culiacán, Sinaloa, es presentadora de un canal local de su tierra natal y además, ha incursionado en certámenes de belleza y el modelaje.

Su salto a la fama se dio en 2015, cuando participó en el certamen de Nuestra Belleza Sinaloa, representando a su ciudad natal. Aunque no ganó el título, su participación le abrió las puertas para ingresar al mundo de la televisión, en el cual ha estado incluso en un programa de deportes, el cual recuerda con gracia, pues solía cambiarle el nombre a los jugadores constantemente.

Marisol, quien en Instagram suma más de 840 mil seguidores, es la chica del clima de la televisora TVP. En un par de videos que subió a su cuenta de YouTube develó que mide 1.70 metros, que no le gusta tanto ir a la playa, razón por la que no sube fotos en bikini a su cuenta. Además, aseguró que se ha visto tentada por abrir una cuenta de OnlyFans, porque sabe que podría ganar mucho dinero, pero lo más seguro es que no lo haga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marisol Dovala (@marisoldovala)

Sobre la vida personal de la nueva “chica del clima”

También mencionó que le encanta ir al gimnasio y su cuerpo es resultado de su esfuerzo, incluso recomendó a sus seguidores ser constantes para ver resultados y prometió subir sus rutinas. A ella le encanta presentar el clima y sostuvo que se siente plena en su trabajo actual y no busca cambiar.

Dovala reveló que no tiene novio ni está casada, además de que no tiene un tipo de hombre específico, eso sí, considera que la química es crucial. Se considera una persona fría en cuanto a expresar sentimientos, aunado a que es selectiva y tiene pocos amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marisol Dovala (@marisoldovala)

Paralelamente a su trabajo en la televisión, Marisol también se ha convertido en una influencer en las redes sociales, especialmente en Instagram. En estas plataformas comparte videos y fotos de su vida cotidiana, sus gustos, sus hobbies y sus proyectos. También muestra su lado más divertido y creativo. En TikTok muchas cuentas suelen subir clips suyos de cuando está en televisión.