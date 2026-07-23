Megan Fox defiende sus fotos atrevidas ante críticas

La actriz Megan Fox volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de responder con un toque de sarcasmo a las críticas que recibió por compartir una serie de fotografías sensuales en su cuenta de Instagram. La estrella de Transformers dejó claro que no piensa quedarse callada frente a los comentarios sobre su edad, su maternidad y su apariencia física.
Las imágenes, captadas por la fotógrafa Amber Asaly, muestran a Megan Fox luciendo un conjunto de lencería negra con transparencias y encaje, acompañado de un velo y una estética de inspiración gótica con elementos religiosos. En algunas fotografías aparece con un halo digital sobre la cabeza y, en otras, posa de rodillas con las manos en posición de oración.
Junto a la publicación, la actriz compartió una reflexión inspirada en la historia bíblica de Eva, escribiendo que "los hombres quieren hacer creer que la desobediencia era el pecado de Eva, cuando en realidad fue su mayor virtud", un mensaje que generó reacciones. Aunque gran parte de sus fanáticos aplaudió la sesión fotográfica y elogió su seguridad, otros usuarios aprovecharon la publicación para cuestionarla.
Uno de los comentarios más polémicos aseguró que era "vergonzoso" que una madre de 40 años compartiera ese tipo de imágenes en redes sociales. Lejos de ignorar la crítica, Megan Fox respondió con una frase que se viralizó casi de inmediato: "¿Cuál de mis ex es este?", dejando entrever que atribuía el comentario a alguien de su pasado sentimental.
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La respuesta fue celebrada por miles de internautas, quienes destacaron su sentido del humor y su manera de enfrentar a los llamados haters. Las críticas no terminaron ahí. Otro usuario le preguntó directamente si había subido de peso con un comentario que decía: "¿Estás gorda, Megan?".
La actriz optó nuevamente por el sarcasmo y respondió simplemente: "Sí", una contestación breve que también acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo.
Además de la controversia, la sesión despertó la nostalgia de muchos seguidores, quienes señalaron que la estética recordaba a Jennifer Check, el icónico personaje interpretado por Fox en Jennifer’s Body (2009).