 The Rasmus llega a Guatemala en su Weirdo Tour 2026
Farándula

The Rasmus anuncia su llegada a Guatemala con su “Weirdo Tour 2026”

Los seguidores guatemaltecos de The Rasmus finalmente tendrán la oportunidad de ver en vivo a la banda finlandesa de rock alternativo.

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The Rasmus / FOTO: Facebook
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The Rasmus, la reconocida banda finlandesa de rock alternativo, anunció que ofrecerá un concierto en Guatemala como parte de su gira latinoamericana "Weirdo Tour 2026"

El concierto está programado para el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Parque de la Industria, Ciudad de Guatemala. Según los organizadores, el espectáculo comenzará a las 9:00 p. m.

The Rasmus vuelve después de su presentación inicial en 2006, para conectar con quienes disfrutaron de temas como "In the Shadows", "Guilty" y "First Day of My Life".

La alineación actual incluye a Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki Hakala y Emppu Suhonen. La banda alcanzó reconocimiento global con el álbum Dead Letters y ha mantenido su esencia a través de los años.

El tour toma su nombre del undécimo álbum de The Rasmus, Weirdo, lanzado en septiembre de 2025. El disco destaca por canciones como "Creatures of Chaos", "Break These Chains", "Rest in Pieces", "Love Is a Bitch" y "Weirdo", reafirmando el estilo oscuro, melódico y con guitarras potentes que caracteriza al grupo.

Entradas y precios

La preventa estará disponible del viernes 24 al domingo 26 de julio, desde las 12:00 p. m., exclusiva para tarjetas de débito y crédito BAC, con un 15 % de descuento y cargo por servicio adicional. Los precios para la Concha Acústica del Parque de la Industria son:

  • Preventa BAC: Q 420.00
  • Early Bird: Q 490.00
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The Rasmus - Instagram

Al terminarse las entradas con descuento, los usuarios BAC podrán seguir accediendo de forma prioritaria durante el periodo de preventa.

La venta general arrancará el lunes 27 de julio a las 10:00 a. m. Las entradas podrán comprarse en eticket.gt y existirá la opción de pago en cuotas con tarjetas BAC.

El regreso de The Rasmus en 2026 permitirá que una nueva generación disfrute en vivo de la banda, así como aquellos que crecieron con su música.

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