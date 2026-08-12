Arévalo destaca el papel de la juventud en el presente y futuro de Guatemala

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el presidente Bernardo Arévalo destacó este miércoles 12 de agosto la importancia de los jóvenes en el presente y futuro del país durante un evento organizado por el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) en el Palacio Nacional de la Cultura.
Arévalo subrayó que más del 60 % de la población guatemalteca tiene menos de 30 años, enfatizando que "Guatemala es de las y los jóvenes". Señaló que la juventud no es únicamente el futuro, sino que también juega un papel esencial en el desarrollo actual de la nación. "Es suya, no en el futuro, es suya desde ahora, en el presente", afirmó.
El mandatario resaltó acciones recientes para ampliar las oportunidades educativas. Este año se han abierto más de 500 nuevos institutos de educación media, permitiendo que alrededor de 25 mil jóvenes tengan acceso a estudios que antes no tenían. Además, el Fondo Nacional de Becas otorgó más de 900 becas universitarias y el presidente anticipó que pronto alcanzarán el número mil.
Durante su intervención, Arévalo mencionó la activa participación de 100 mil jóvenes en una consulta nacional sobre educación, asegurando que sus recomendaciones se incorporarán al desarrollo futuro del sistema educativo. "No lo estamos haciendo para la juventud, lo estamos haciendo con la juventud. Y la primera medida es escuchar", recalcó.
"Nuestro trabajo, el de mi generación, es sostener la luz el tiempo suficiente para que ese nuevo mundo termine de nacer en las manos de ustedes", agregó.
Reconocimiento a jóvenes
Durante la actividad se reconoció a ocho jóvenes guatemaltecos, seleccionados entre más de 140 postulaciones, por su destacada labor en diversas áreas de impacto social.
Fueron galardonados por su compromiso y contribuciones en campos tan variados como la participación ciudadana, la prevención de la violencia, el emprendimiento, la promoción cultural y la salud comunitaria.
Arévalo insistió en que "el futuro no se escribe en un día lejano. Se escribe hoy, en el trabajo diario".
Enfoque a futuro por Guatemala
Finalmente, el presidente también exhortó a las nuevas generaciones a defender y valorar la democracia, recordando que parte de su vida transcurrió durante el conflicto armado en Guatemala y reconociendo que la democracia, aunque imperfecta, representa una conquista histórica.