 El PSG se consagra bicampeón de la Supercopa de Europa
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El PSG se consagra bicampeón de la Supercopa de Europa

El PSG superó al Aston Villa en Austria y levantó una nueva Supercopa de Europa para prolongar su espectacular racha de títulos.

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Celebración de Desiré Doué en la Supercopa de Europa - UEFA
Celebración de Desiré Doué en la Supercopa de Europa / FOTO: UEFA
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El Paris Saint-Germain volvió a levantar un trofeo continental al consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2026, luego de imponerse 1-2 al Aston Villa en un intenso encuentro disputado en el Stadion Salzburg, en Austria. El PSG mostró su jerarquía en los momentos decisivos y terminó celebrando un nuevo título que confirma su dominio reciente en el fútbol europeo.

El PSG tomó la ventaja gracias a Khvicha Kvaratskhelia, pero el Aston Villa encontró la respuesta justo antes del descanso. Al minuto 45, el joven Brian Madjo, de apenas 17 años, apareció para establecer el empate parcial y devolverle la ilusión al conjunto inglés. Sin embargo, los franceses mantuvieron la concentración durante el complemento y encontraron nuevamente el camino hacia la victoria.

Desiré Doué le dio el título al PSG

La diferencia definitiva llegó por medio de Desiré Doué, quien marcó el segundo tanto del PSG para sentenciar el 1-2 y darle a los parisinos su segundo título consecutivo en esta competición. En la edición anterior, el conjunto francés también se había proclamado campeón, en aquella ocasión tras superar al Tottenham en una tanda de penales. Además, el PSG llegó a este nuevo trofeo como vigente bicampeón de la UEFA Champions League, consolidándose como una de las grandes potencias del continente.

La jornada también dejó un hecho histórico en el arbitraje europeo. El duelo fue dirigido por el somalí Omar Artan, convirtiéndose en el primer árbitro de una nacionalidad no europea en impartir justicia en la Supercopa de Europa. Su designación representa un importante paso hacia una mayor apertura y diversidad en el arbitraje internacional, especialmente después de la polémica que protagonizó durante el Mundial 2026, cuando no pudo ingresar a Estados Unidos para ejercer como uno de los árbitros designados para la máxima cita del fútbol mundial

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Celebración del Paris Saint-Germain en la Supercopa de Europa ante Aston Villa - Agencia EFE

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