Yolanda Andrade preocupa con mensaje sobre su salud

Yolanda Andrade volvió a conmover a sus seguidores tras compartir un video en el que habló abiertamente de su estado de salud y de los efectos que asegura enfrentar a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que reveló públicamente que padecía a finales de 2025.
La conductora mexicana apareció con dificultades para hablar y explicó algunos de los cambios físicos que ha experimentado. Sin embargo, una de sus declaraciones fue la que mayor preocupación provocó: aseguró sentirse agradecida de tener tiempo para despedirse de las personas que ama.
Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, especialmente porque Andrade también afirmó que su médico se ha mostrado sorprendido por su evolución y por el hecho de que continúe enfrentando la enfermedad.
"Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no"
En el video difundido en sus redes sociales, la presentadora explicó que la enfermedad ha afectado progresivamente distintas funciones de su organismo.
Andrade señaló que presenta resequedad en la boca y necesita beber agua constantemente, además de describir cómo sus músculos han ido perdiendo fuerza.
"Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no", expresó la conductora al referirse a las dificultades que atraviesa. También aseguró que su médico está sorprendido de que continúe con vida, una declaración que aumentó la inquietud entre quienes siguen de cerca su estado de salud.
Pese a la dureza de sus palabras, la presentadora trató de mantener un mensaje de gratitud y aseguró que continúa enfrentando el proceso con la fortaleza que le permiten sus condiciones actuales.
Yolanda Andrade responde a quienes relacionan su enfermedad con las drogas
La publicación también tuvo otro objetivo. Andrade decidió responder a comentarios que han circulado en redes sociales relacionando su enfermedad con el consumo de drogas que tuvo en otra etapa de su vida.
La conductora rechazó esa versión y pidió a las personas informarse antes de realizar señalamientos sobre la ELA.
Para ejemplificarlo, contó que recientemente conoció a otras personas que enfrentan la misma enfermedad, entre ellas jóvenes que, según explicó, nunca han consumido drogas ni cigarrillos.
La presentadora recordó además que llegar a un diagnóstico no fue sencillo. Según relató, los médicos tardaron alrededor de un año y medio en determinar qué estaba ocurriendo con su organismo, periodo durante el cual fue sometida a diferentes estudios y tratamientos.
Andrade había hecho público su diagnóstico de ELA en diciembre de 2025, después de varios años de complicaciones médicas que comenzaron a hacerse públicas desde 2023.
"Gracias porque me da tiempo para despedirme"
Hacia el final de su mensaje, Yolanda Andrade pronunció las palabras que más impactaron a sus seguidores.
La presentadora habló sobre la ausencia de una cura para la enfermedad y agradeció el tiempo que todavía tiene para compartir con sus seres queridos.
"Gracias porque me da tiempo para despedirme", manifestó, mostrando una postura de aceptación frente al complicado proceso que atraviesa.
Sus declaraciones no significan necesariamente que exista un anuncio médico de que su muerte sea inminente. Más bien, Andrade habló desde su propia experiencia frente a una enfermedad progresiva y sin cura conocida actualmente.
¿Qué es la ELA?
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios.
Conforme estas células nerviosas se deterioran, dejan de transmitir adecuadamente las señales hacia los músculos. Esto puede provocar debilidad progresiva y dificultades para caminar, hablar, comer y, en etapas avanzadas, respirar. Actualmente no existe una cura, aunque existen tratamientos y cuidados destinados a controlar síntomas y mejorar la calidad de vida.
En diferentes publicaciones, Andrade ha mostrado cómo la enfermedad ha repercutido en su movilidad, expresión corporal y capacidad para hablar. A principios de 2026 incluso compartió imágenes para visibilizar los cambios físicos que había experimentado desde 2023.
A las complicaciones asociadas a la ELA se suma la neuralgia del trigémino, diagnóstico que Andrade reveló meses después.
Este trastorno afecta el nervio trigémino, encargado de transmitir las sensaciones del rostro hacia el cerebro, y puede ocasionar episodios de dolor facial intenso, descritos frecuentemente como punzadas o descargas eléctricas.
En julio pasado, la presentadora volvió a preocupar al aparecer desde la cama durante una recaída. En aquella ocasión explicó que experimentaba fuertes dolores en el cuerpo, especialmente en la cabeza y uno de sus ojos.