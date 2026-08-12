Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

El mes de agosto traerá una serie de fenómenos astronómicos que serán visibles desde Guatemala y ofrecerán a la población la oportunidad de observar algunos de los eventos más relevantes del calendario astronómico.
El primero de los fenómenos destacados será el máximo de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas, que llegará a su punto más alto la noche del 12 de agosto. Este espectáculo, que comenzó el 18 de julio y finalizará el 23 de agosto, podrá apreciarse desde las 22:30 horas, con una tasa estimada de hasta 25 meteoros por hora en condiciones favorables.
El 13 de agosto ocurrirá el segundo día sin sombra del año. Durante este fenómeno, el Sol alcanza una posición cenital y, alrededor de las 12:07 horas, los objetos colocados en posición vertical no proyectarán sombra durante algunos instantes.
En torno al 15 de agosto se abrirá la mejor ventana del año para observar al planeta Venus. El astro será visible hacia el oeste entre las 18:00 y las 21:00 horas, siendo el objeto más brillante del cielo después de la Luna.
Eclipse lunar
Para cerrar el mes, el 27 de agosto se presentará un eclipse lunar parcial. Este fenómeno iniciará aproximadamente a las 19:00 horas, alcanzará su punto máximo cerca de las 22:15 horas, cuando el 93% del disco lunar estará cubierto por la sombra de la Tierra, y terminará alrededor de la 1:00 de la madrugada del 28 de agosto.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) recomendó a la población que disfrute estos fenómenos astronómicos de forma segura y responsable. También recordó mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer detalles de los principales eventos de interés.